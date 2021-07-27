Euro
10.11
Dolar
8.58
BIST 100
1,345.30
Altın
1,796.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Dünya

AB Tunus'ta meclis faaliyetlerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı

Avrupa Birliği, Tunus'ta temel haklara saygı gösterilmesi, istikrarın yeniden sağlanması ve özellikle meclisin çalışmalarının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Selen Temizer   | 27.07.2021
AB Tunus'ta meclis faaliyetlerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı Fotoğraf: Nacer Talel/AA

Brüksel

Avrupa Birliğinden (AB) yapılan yazılı açıklamada, Tunus'taki gelişmelerin büyük dikkatle takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede kurumsal istikrarın yeniden sağlanması ve özellikle parlamentonun faaliyetinin yeniden başlatılması, temel haklara saygı gösterilmesi ve her türlü şiddetten kaçınılması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

AB'nin Tunus'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ekonomik kriz çerçevesinde verdiği desteğin hatırlatıldığı açıklamada, "Durumun gelişimini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Öncelikler, demokrasinin ve ülkenin istikrarının korunmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'taki durum

Tunus’ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar düzenlenmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Said, kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı. Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kays Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan, 10 Ağustos'ta başlayacak Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi
Avrupa Birliği Kovid-19’a karşı aşılamada hedefine ulaştığını duyurdu
Güneydoğu'da melelerden 'aşı olun' çağrısı
BM: Çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkeler Kovid-19 salgınından bu yıl daha kötü etkilendi
Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi

Benzer haberler

Tunus, Cumhurbaşkanı Said'in 'darbe' niteliğindeki kararlarının ardından zorlu bir yol ayrımına girdi

Tunus, Cumhurbaşkanı Said'in 'darbe' niteliğindeki kararlarının ardından zorlu bir yol ayrımına girdi

Tunus'taki siyasi krizin perde arkası, uluslararası bağlamı ve olası senaryolar

AB Tunus'ta meclis faaliyetlerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı

Tunus'taki Nahda Hareketi, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiasını yalanladı

Tunus'taki Nahda Hareketi, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiasını yalanladı
Fransa Tunus'ta hukukun egemenliğine saygı duyulmasını istedi

Fransa Tunus'ta hukukun egemenliğine saygı duyulmasını istedi
Tunus Meclisindeki partilerin çoğu Cumhurbaşkanı Said'in darbe girişimini anayasaya aykırı buluyor

Tunus Meclisindeki partilerin çoğu Cumhurbaşkanı Said'in darbe girişimini anayasaya aykırı buluyor