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Dünya

AB: Suriye'de belirli ilkeler doğrultusunda geçiş sürecine destek vermeye hazırız

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve yapılanmasına çok büyük bir önem veriyoruz." dedi.

Selen Valente Rasquinho  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
AB: Suriye'de belirli ilkeler doğrultusunda geçiş sürecine destek vermeye hazırız

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'nin yeni yönetiminin, "ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü, azınlıklara saygıyı, kapsayıcılığı ve işlenen suçlarla ilgili hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olması" koşuluyla AB'nin ülkenin içinden geçeceği sürece destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Kallas, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere bakanlar düzeyinde Ürdün'de yapılan uluslararası toplantıda konuştu.

"Bugün komşularımızın problemi yarın bizim problemimiz haline geliyor." diyen Kallas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toplantıya bölgesel aktörlerin de katılması çok önemli. Suriye ümit vadediyor, ancak belirsiz bir geleceğe doğru yol alıyor. Suriye'nin yeni liderleri, istikrar, egemenlik, toprak bütünlüğü, azınlıklara saygı, herhangi bir radikalleşme olmama, kurulacak hükümetin kapsayıcılığı ve işlenen suçlarla ilgili hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olmalı. AB bu çerçevede daha fazla katkı sağlamaya hazır. Ancak bu ilkeler bizim için son derece önemli."

Kallas, 16 Aralık'ta yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında Suriye ile ilgili nasıl bir yaklaşım benimseneceğinin görüşüleceğini ifade ederek, "Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve yapılanmasına çok büyük bir önem veriyoruz." diye konuştu.

AB Temsilcisi, bölgede istikrarın sağlanmasının hem AB, hem bölgesel ve uluslararası aktörlerin çıkarına olduğunu vurguladı.

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