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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları İsviçre ve aday ülkelerin de uygulamasını istiyor

AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, "AB ile yakın ilişkisi olan bütün ülkelerin yaptırım politikalarının bizimkiyle uyumlu olmasını bekleriz." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 28.02.2022
AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları İsviçre ve aday ülkelerin de uygulamasını istiyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), aday ve İsviçre gibi yakın ilişkisi olan ülkelerin Rusya'ya karşı kendisiyle aynı ekonomik yaptırımları uygulamasını bekliyor.

AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımlara katılmayan İsviçre ile Sırbistan gibi aday ülkeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin Mamer, "AB ile yakın ilişkisi olan bütün ülkelerin yaptırım politikalarının bizimkiyle uyumlu olmasını bekleriz." ifadesini kullandı.

Mamer, İsviçre'nin durumunun sorulması üzerine, İsviçre de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin ve ortakların yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların birlikte hareket edilmesi halinde daha etkin, tutarlı ve kapsamlı olacağını belirten Mamer, "İsviçre'nin, çok çeşitli ortaklarla kararlaştırdığımız yaptırımlarla aynı tür yaptırımları uygulamasını dört gözle bekliyoruz. Finansal hizmetlerde önemli bir aktör olan İsviçre'nin bu çabaya katılmasını ister ve umarız." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre, halihazırda AB ekonomik yaptırımlarını uygulamıyor. Ülke, bu nedenle Batı ülkelerinden yoğun baskı görüyor.

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