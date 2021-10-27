Dolar
9.51
Euro
11.07
Altın
1,794.89
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,512.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da “14. Kastamonu Tanıtım Günleri” etkinliğinde konuşuyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akedemik Yılı Açılış Töreni’ne katılıyor. Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan portreleri açık arttırmayla Londra’da özel bir müzayedede satışa sunuluyor.
logo
Dünya

AB mahkemesi Polonya'ya günlük 1 milyon avro para cezası verdi

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB ile bir süredir yargı bağımsızlığı konusunda anlaşmazlık yaşayan Polonya'nın günlük 1 milyon avro para cezası ödemesine hükmetti.

Ömer Tuğrul Çam   | 27.10.2021
AB mahkemesi Polonya'ya günlük 1 milyon avro para cezası verdi

Brüksel

AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı'nın kararı, AB Komisyonunun geçen ay Polonya'ya mali ceza verilmesi talebinin ardından alındı.

Lüksemburg'da bulunan mahkemeden yapılan açıklamada, "AB'nin yasal düzenine, özellikle hukukun üstünlüğü gibi üzerinde kurulu olduğu değerlere ciddi ve tamir edilemez zararların verilmesini engelleme bakımından bu cezanın gerekli olduğu" belirtildi.

Polonya hükümeti, yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurulduğu, bu yolla yargıçların "susturulduğu" ve yargının bağımsızlığına zarar verildiği suçlamalarıyla eleştiriliyordu.

AB Adalet Divanı, temmuzda disiplin mekanizmasının durdurulması gerektiği yönünde karar almıştı. AB mahkemesi, Polonya'ya bu kararının uygulamadığı gerekçesiyle günlük 1 milyon avroluk para cezası vermiş oldu.

AB, Polonya'ya verilecek fonları onaylamadı

AB ile Polonya arasında son dönemde yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve ulusal yasaların AB hukukunun üstünde olup olmadığı gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Polonya'nın yargıçlara yönelik disiplin mekanizmasının dışında Polonya Anayasa Mahkemesi'nin "ulusal yasaların bazı alanlarda AB hukukundan önce geldiğine" yönelik kararı da tartışma konusu oldu. Polonya hükümeti kararı savunurken AB kurumları, AB yasalarının ulusal yasalardan üstün olduğunu belirtiyor.

AB Komisyonu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla üye ülkeler için hazırlanan kurtarma fonu kapsamında Polonya'ya vereceği 23,9 milyar avro fonu henüz onaylamadı.

AB içindeki bazı ülkeler, Polonya ve AB ile benzer sorunlar yaşayan Macaristan'a Birlik'in kurtarma fonundan verilecek payın "şartlılık mekanizması gereği" onaylanmamasını savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 738 bin 883’e çıktı
Kovid-19'dan kurtulmak için 'aşı olun' tavsiyesi
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
Rusya'da Kovid-19'dan 'günlük en yüksek' can kaybı: 1123
Belçika'da vaka sayısı artınca Kovid-19 tedbirleri kısmen geri getirildi

Benzer haberler

RTÜK 4 yayın kuruluşuna yaptırım uyguladı

RTÜK 4 yayın kuruluşuna yaptırım uyguladı

AB mahkemesi Polonya'ya günlük 1 milyon avro para cezası verdi

Türkiye-AB arasında Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve ESC katılım anlaşmaları imzalandı

AB: Sudan'daki durumun derhal düzelmemesinin ciddi sonuçları olur

AB: Sudan'daki durumun derhal düzelmemesinin ciddi sonuçları olur

AB ülkeleri enerji fiyatlarına karşı ortak tutum belirleyemiyor

AB ülkeleri enerji fiyatlarına karşı ortak tutum belirleyemiyor
Avrupa'ya "grip mevsimi yaşlılar için ağır geçebilir" uyarısı

Avrupa'ya "grip mevsimi yaşlılar için ağır geçebilir" uyarısı