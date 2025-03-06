AB liderleri, "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü zirvede bir araya geldi
AB üyesi ülkelerin liderlerini ABD'deki Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaş ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili yaklaşımından doğan endişeleri ve izlenecek yolu tartışmak üzere bir araya getiren olağanüstü zirve Brüksel'de başladı.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın daveti üzerine AB liderlerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirvenin bir bölümüne katılıyor.
- AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Kendi gücümüzü hafife almamalıyız ve bunu kullanmalıyız"
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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, liderler ilk olarak Ukrayna'da "kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın ön planda olması" amacıyla Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamayı görüşecek, kalıcı bir barış için gerekli güvenlik garantilerini ve Avrupa'nın bu amaçla yapabileceği olası katkıları ele alacak.
Avrupa'nın savunması
AB liderleri, 3 Şubat'ta düzenledikleri ilk savunma konulu zirvedeki istişarelerine dayanarak, Ukrayna bağlamında gelişen yeni durum ışığında Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek ve finanse etmek için somut kararlara odaklanacak.
Liderler, AB Komisyonunun AB'nin elindeki tüm mali araçların savunma yeteneklerini güçlendirmek için kullanılmasına ilişkin taslak teklifi "ReArm Europe Planı"nı görüşecek.
Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi ihtiyacıyla şekillenen plan, bölgenin yeniden silahlanması planı ile 800 milyar avroluk savunma harcamasını harekete geçirmeyi amaçlıyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirve girişinde yaptığı açıklamada, planla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Plan, üye ülkelere savunmaya yatırım yapmak için mali alan sağlıyor. Üye ülkelere Ukrayna savunma sanayisine yatırım yapma veya doğrudan Ukrayna'ya transfer edilecek askeri yetenekleri edinme olanağı veriyor. Bu nedenle Avrupa'yı yeniden silahlandırmak ancak aynı zamanda Ukrayna'yı egemenliği ve toprak bütünlüğü için varoluşsal mücadelesinde silahlandırmak da faydalıdır."
Olağanüstü zirve, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenskiy ile yaşadığı tartışma ve Kiev'e askeri yardımları askıya alma kararının hemen ardından düzenlenmesi nedeniyle kritik önem taşıyor.
Washington-Kiev hattındaki gerilimin ardından Ukrayna'ya desteğini yineleyen Avrupalı liderler, müzakere masasında da yer almak istiyor.
Avrupa'yı bu görüşmelerin dışında tutmaktan yana olan Trump yönetimi, kıtanın savunmasında asli sorumluluğu da üstlenmelerini istiyor. Buna karşılık elini taşın altına koyma taahhüdünde bulunan AB ülkeleri, halihazırda yalnızca gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) ortalama yüzde 1,9'unu savunmaya ayırıyor. Trump yönetimi ise bu oranın yüzde 5'e çıkarılması gerektiğini ifade ediyor.
AB yönetimi, Brüksel'de ağırladığı Zelenskiy'ye tam desteğini yineledi
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile zirveye özel olarak davet edilen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, zirve girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Costa, Avrupa'nın güvenlik ve savunmasının Ukrayna'nınkinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek AB'nin, savaşın ilk gününden bu yana olduğu gibi bu ülkeyi AB üyesi olana dek desteklemeye devam edeceğini bildirdi.
Von der Leyen de "Avrupa ve ailemizin bir parçası olan Ukrayna için bir dönüm noktasından geçiyoruz." ifadesini kullandı.
"Avrupa, açık ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıyadır." diyen von der Leyen, bu nedenle Avrupa'nın hem kendini koruması ve savunması hem de Ukrayna'yı kendini koruyabilecek, kalıcı ve adil bir barış için çaba gösterebilecek bir konuma getirebilmesi gerektiğini vurguladı.
Ukrayna'dan teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de "Öncelikle, savaşın başından beri gösterdikleri bu kadar belirgin ve güçlü destek için tüm Avrupalı liderlerimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'la Oval Ofis'te yaşadığı tartışmaya atıfta bulunan Zelenskiy, "Bu süreçte ve geçen hafta boyunca yanımızda yer aldınız." dedi.
Zelenskiy, "Sadece sözlerle de değil. Bunu hissediyoruz. Ukrayna halkına, Ukraynalı savaşçılara, sivillere, tüm ailelerimize verdiğiniz güçlü mesaj çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.