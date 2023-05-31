Dolar
20.71
Euro
22.12
Altın
1,974.11
ETH/USDT
1,856.90
BTC/USDT
26,942.00
BIST 100
4,888.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezinden hareket etmesi bekleniyor
logo
Dünya

AB, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydu fırlatma girişimini şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yaptığı başarısız askeri casus uydu fırlatma denemesini kınadığını duyurdu.

Selen Temizer  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
AB, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydu fırlatma girişimini şiddetle kınadı

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklerini sürekli olarak tamamen hiçe sayması, uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliği tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

BM'nin tüm üyelerinin, özellikle de BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, bu tür eylemlerin asla kabul edilmeyeceğini açıkça söylemelerinin ve göstermelerinin çok önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada, "AB, Kuzey Kore'yi gerilimi artıran tüm eylemleri durdurmaya ve bunun yerine ana taraflarla diyalog yolunu seçmeye çağırıyor." denildi.

Kuzey Kore'nin sabah saatlerindeki fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.

ABD ve Birleşmiş Milletler de Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yaptığı başarısız askeri casus uydu fırlatma denemesini kınamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
Antalya'da gönüllüler "Dünya Tütünsüz Günü"nde sahilde izmarit topladı
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Benzer haberler

AB, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydu fırlatma girişimini şiddetle kınadı

AB, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydu fırlatma girişimini şiddetle kınadı

AB, çalışanlarından yapay zeka kullanmamalarını istedi

AB'den Batı Balkanlar ile ekonomik iş birliğini artırma planı

NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı

NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı
Kuzey Kore'nin uydu fırlatışı, roket arızası nedeniyle başarısız oldu

Kuzey Kore'nin uydu fırlatışı, roket arızası nedeniyle başarısız oldu
AB, Macaristan'ın dönem başkanlığının ertelenmesi ihtimalini tartışıyor

AB, Macaristan'ın dönem başkanlığının ertelenmesi ihtimalini tartışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet