Dolar
44.32
Euro
50.87
Altın
4,610.91
ETH/USDT
2,154.40
BTC/USDT
69,702.00
BIST 100
13,047.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

AB'den nükleer teknolojilerin geliştirilmesine 330 milyon avro kaynak

Avrupa Birliği, füzyon enerjisi ve nükleer teknolojiler ile bu alandaki insan kaynağını desteklemek için 330 milyon avro kaynak sağlayacak.

Ata Ufuk Şeker  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Brüksel

AB Komisyonu, 2026-2027 dönemini kapsayan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) Araştırma ve Eğitim Programı'nın kabul edildiğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Programın nükleer araştırma ve inovasyonu destekleyerek AB'nin enerji bağımsızlığını, rekabet gücünü ve teknolojik liderliğini artırmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, AB'nin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda hazırlanan programın temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, program kapsamında füzyon enerjisinin laboratuvar aşamasından elektrik şebekesine taşınması için 222 milyon avro yatırım yapılacağı, bu çerçevede ticari olarak uygulanabilir füzyon teknolojilerinin geliştirilmesi ve Avrupa'da güçlü bir tedarik zinciri oluşturulması amacıyla yeni bir kamu-özel ortaklığı kurulacağı bildirildi.

Program kapsamında nükleer füzyon alanına da 108 milyon avro kaynak ayrılacağına dikkati çekilen açıklamada, fonun radyoaktif atıkların güvenli yönetimi, radyasyondan korunma, nükleer malzeme inovasyonu ve mevcut nükleer santrallerin uzun vadeli güvenli işletimi gibi alanlarda araştırmaları destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, küçük modüler reaktörler (SMR), gelişmiş reaktör teknolojileri ve nükleer yakıtlar üzerine çalışmaların da programın öncelikleri arasında yer alacağı ifade edildi.

Nükleer alanda uzman insan kaynağının da artırılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, bu doğrultuda burs gibi mekanizmalarla yeni yeteneklere destek verileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet