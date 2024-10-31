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Dünya

AB, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı.

Melike Pala  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
AB, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı

Ankara

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu eylemin ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği ve "yasa dışı" olduğunu belirtti.

Borrell, "Bu istikrarsızlaştırıcı ve yasadışı eylemler, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra küresel nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını da tehlikeye atmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, fırlatmanın "Kuzey Kore'nin kitle imha silahları geliştirme niyetinin devam ettiğini gösterdiği" değerlendirmesinde bulunularak, Kuzey Kore'ye "tüm nükleer silahları, kitle imha silahları, balistik füze programları ve mevcut nükleer programlarını sona erdirme, ilgili tüm faaliyetleri durdurma ve BMGK çerçevesindeki yükümlülüklere uyma" çağrısı yapıldı.

AB'nin Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde olduğunun belirtildiği açıklamada, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemenin ve diplomatik çözümler aramanın önemine işaret edildi.

Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze fırlattığı bildirilmişti.

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