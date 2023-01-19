Dolar
18.80
Euro
20.35
Altın
1,921.61
ETH/USDT
1,541.00
BTC/USDT
20,924.00
BIST 100
5,422.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Konseyi Başkanı Michel Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Davit Kachkachishvili   | 19.01.2023
AB Konseyi Başkanı Michel Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Kiev

Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, ülkesinde temaslarda bulunduğu için Michel'e teşekkür etti.

Ukrayna'da, Rusya'ya karşı savaşın sürdüğüne işaret eden Zelenskiy, cephedeki son gelişmelerle ilgili Michel'e detaylı bilgiler verdiğini aktardı.

Ukrayna'ya silah yardımın sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu (silah yardımı) çok önemli. Savaşçılarımıza, Ukrayna askerlerine savunma tedariki konusunda Avrupa'da bazı liderler tarafından doğrudan gerekli kararlar ne kadar çabuk alınırsa halkımızın ve tüm Avrupalıların güvenliğini o kadar güvenilir şekilde garanti edebileceğiz."

AB'nin bazı ülkelerinden Ukrayna'ya tankların verilmesini beklerken aynı zamanda kendi imkanlarıyla da silah üretimiyle meşgul olduklarını aktaran Zelenskiy, "Biz şahsen Ukrayna'da ortakların desteğini bekliyoruz ancak aynı zamanda kendi gücümüze de güveniyoruz ve bu nedenle ilgili üretimle uğraşıyoruz." dedi.

Zelenskiy konuşmasında, AB ülkelerini, Rusya'nın enerji kaynaklarına karşı daha ağır yaptırımlar uygulamaya davet etti.

Michel de AB olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini ifade ederek, "Avrupa Birliği'ne güvenebilirsiniz. Sarsılmaz desteğimizi sürdüreceğiz, her zaman yanınızda olacağız çünkü ortak bir hayali paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Bugün Ukrayna'nın silah yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Michel, AB ülkelerinin, Ukrayna tarafına ağır silah tedariki konusunda yardım ettiğini kaydetti.

İlerleyen sürecin Rusya-Ukrayna savaşında belirleyici olabileceğini söyleyen Michel, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde Ukrayna ağır silahlar ve hava savunma sistemleri alıyor. Bunun devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizi bu konuda desteklemek istiyoruz çünkü belki de önümüzdeki haftalar bu savaşta belirleyici olacak. Bu nedenle bu tür kararlara ihtiyaç duyuluyor."

AB olarak Rusya'ya karşı daha önce 9 yaptırım paketi uyguladıklarını hatırlatan Michel, yaptırımların özelikle enerji alanında sürdürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Muhtemel bir onuncu yaptırım paketi üzerinde istişarelere başladığımızı ve özellikle enerji yaptırımları uygulamaya karar verdiğimizi teyit edebilirim." diye konuştu.

Ukrayna'nın, AB ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini hatırlatan Michel, AB olarak bu süreçte Ukrayna tarafına destek sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Michel gelecek haftalarda AB-Ukrayna Zirvesi'nin düzenleneceğini kaydederek Ukrayna'nın, AB ile entegrasyonu konusunun da bu zirvede ele alınacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Özkan: Hastanemize her ay 35-40 köpek ısırığı vakası geliyor
NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle Türkiye'ye geçti
Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarınki bazı seferler iptal edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: e-Devlet'te 6 bin 700'ün üzerinde hizmet var

Benzer haberler

NATO'ya göre Rusya baharda Ukrayna'da yeni taarruz planlıyor

NATO'ya göre Rusya baharda Ukrayna'da yeni taarruz planlıyor

11 ülke "Tallinn Taahhüdü"nü imzalayarak Ukrayna'ya desteklerini açıkladı

AB Konseyi Başkanı Michel Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti

WhatsApp, AB'deki veri ihlali nedeniyle 5,5 milyon avro para cezasına çarptırıldı

WhatsApp, AB'deki veri ihlali nedeniyle 5,5 milyon avro para cezasına çarptırıldı
İngiltere Ukrayna'ya 600 Brimstone füzesi gönderecek

İngiltere Ukrayna'ya 600 Brimstone füzesi gönderecek
ABD, Ukrayna'ya su ve enerji şebekelerinin bakımı için 125 milyon dolar yardım yapacak

ABD, Ukrayna'ya su ve enerji şebekelerinin bakımı için 125 milyon dolar yardım yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet