AB Komisyonundan çocukları istismardan korumak için 4 internet sitesine soruşturma
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yetişkinlere yönelik cinsel içerikler bulunan 4 internet sitesine, çocukların korunmasına yönelik tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.
İstanbul
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'dan yapılan açıklamada, yapılan ön incelemede, sitelerin çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik tedbirlere uymadığının tespit edildiği belirtildi.
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Açıklamada, 4 internet sitesine karşı soruşturmanın AB Dijital Hizmetler Yasasını ihlal ettikleri şüphesiyle açıldığı kaydedildi.
AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında, söz konusu sitelerin çocukların içeriğe erişimini "etkili bir şekilde" engellemediğinden şüphelenildiğini söyledi.
Regnier ayrıca, çocukların bu tür içeriklere erişimiyle ulusal düzeyde mücadele için üye ülkelerle AB düzeyinde koordineli bir şekilde harekete geçmeye karar verildiğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.