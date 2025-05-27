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Dünya

AB Komisyonundan çocukları istismardan korumak için 4 internet sitesine soruşturma

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yetişkinlere yönelik cinsel içerikler bulunan 4 internet sitesine, çocukların korunmasına yönelik tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
AB Komisyonundan çocukları istismardan korumak için 4 internet sitesine soruşturma

İstanbul

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'dan yapılan açıklamada, yapılan ön incelemede, sitelerin çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik tedbirlere uymadığının tespit edildiği belirtildi.

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Açıklamada, 4 internet sitesine karşı soruşturmanın AB Dijital Hizmetler Yasasını ihlal ettikleri şüphesiyle açıldığı kaydedildi.

    AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında, söz konusu sitelerin çocukların içeriğe erişimini "etkili bir şekilde" engellemediğinden şüphelenildiğini söyledi.

    Regnier ayrıca, çocukların bu tür içeriklere erişimiyle ulusal düzeyde mücadele için üye ülkelerle AB düzeyinde koordineli bir şekilde harekete geçmeye karar verildiğini aktardı.

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