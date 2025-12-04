Dolar
Teknoloji, Yapay zeka

AB'den WhatsApp'taki yapay zeka uygulamalarına soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Meta'nın diğer yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp'a erişimini kısıtlayan politikası hakkında soruşturma açtı.

Ata Ufuk Şeker  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
AB'den WhatsApp'taki yapay zeka uygulamalarına soruşturma

Brüksel

AB Komisyonu, Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp'a diğer yapay zeka sağlayıcılarının erişimiyle ilgili yeni uygulamasının AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi antitröst soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Meta'nın yeni politikasının yapay zeka sağlayıcılarının, WhatsApp aracılığıyla müşterilerle iletişim kurmasına imkan sağlayan bir aracın kullanmasını yasakladığı ifade edilen açıklamada, "AB Komisyonu, bu yeni politikanın üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarının Avrupa Ekonomik Alanı'nda WhatsApp aracılığıyla hizmet sunmasını engelleyebileceğinden endişe duymaktadır." ifadesi yer aldı.

Yeni politikanın bir sonucu olarak, Meta'nın kendi yapay zeka hizmetinin platformdaki kullanıcılar tarafından erişilebilir olmaya devam edeceği, rakip yapay zeka sağlayıcılarının ise WhatsApp üzerinden müşterilerine ulaşmasının engellenebileceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ile dijital platformların AB'nin katı teknoloji kurallarına uymaları gerekiyor.

AB kurallarını ihlal eden dijital platformlara yüklü para cezaları uygulanıyor.

