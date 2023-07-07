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Dünya

AB Komisyonu'na Batı Trakya'daki Türk çocukların okul öncesi eğitimi hakkında soru önergesi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na Batı Trakya'daki Türk azınlığa mensup çocukların kaliteli okul öncesi eğitime erişimi hakkında yazılı soru önergesi sundu.

Ayhan Mehmet  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
AB Komisyonu'na Batı Trakya'daki Türk çocukların okul öncesi eğitimi hakkında soru önergesi

Gümülcine

AP milletvekilleri Lorant Vincze, François Alfonsi, Herbert Dorfmann ve Yana Toom'un imzasıyla sunulan soru önergesinde, Batı Trakya'da iki dilli Türk ilkokullarının sayısının azaldığı kaydedildi.

Batı Trakya'da bir tane bile iki dilli azınlık anaokulunun bulunmadığı ve Türk toplumunun bu konudaki taleplerinin Yunan makamları tarafından yanıtsız bırakıldığına dikkat çekilen soru önergesinde, "Türk toplumuna mensup çocukların ana dillerinde okul öncesi eğitimden mahrum bırakılmalarının eğitimde eşitsizlik yaratıyor" ifadelerine yer verildi.

Önergede, AB Komisyonu'nun Batı Trakya'daki Türk toplumuna mensup çocukların eğitim haklarının teminat altına alınması için hangi adımları atmayı planladığı sorusu da yer alıyor.




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