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Dünya

AB Komisyonu, Dönem Başkanı Macaristan'ın düzenlediği toplantıyı boykot etti

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Macaristan'ın düzenlediği gayriresmi Genel İşler Konseyi toplantısı, Brüksel-Budapeşte gerginliği nedeniyle düşük seviyeli düzenlendi.

Selen Valente Rasquinho  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
AB Komisyonu, Dönem Başkanı Macaristan'ın düzenlediği toplantıyı boykot etti

Brüksel

AB'nin iç meselelerinin görüşüldüğü Gayriresmi Genel İşler Konseyi toplantısı, AB Dönem Başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapıldı.

Teamülde AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantı, bu kez AB yönetimi ve Macaristan arasındaki gerginlik nedeniyle daha düşük seviyeli yapıldı.

AB Komisyonu, Komisyon üyesi değil, genel müdür yardımcısı düzeyinde temsil edildi.

Macar Bakan'dan "memnuniyet" mesajı

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Macaristan'ın Avrupa İşleri Bakanı Janos Boka ise "Katılımcılar Macaristan başkanlığıyla işbirliği yapmayı reddedecekleri mesajıyla gelmediler. Tam tersiydi." diye konuştu.

Boka, atmosferin işbirliği duygusunu yansıttığını ifade ederek, "Bunu memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Boka, toplantıda 16 ülkenin bakan, bakan yardımcısı veya devlet sekreteri seviyesinde, geri kalanının müdür, büyükelçi düzeyinde temsil edildiğini belirterek, AB Komisyonu'ndan Komisyon üyesi değil, bir genel müdür yardımcısının katıldığını da doğruladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, ülkesinin dönem başkanlığının 5. gününde Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi Brüksel ile Budapeşte arasında gerilime neden olmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 15 Temmuz'da Macaristan'ın başkanlığında yapılacak tüm gayriresmi toplantılarda Komisyon'un, üyelerince değil, kıdemli memurlar tarafından temsil edilmesine karar vermişti.

Ayrıca, dönem başkanı ülkelere yapılan rutin Komisyon heyeti ziyaretinin, Macaristan'a yapılmaması da kararlaştırılmıştı.

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