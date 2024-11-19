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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: 1000 gündür Rusya, Ukrayna'nın direnişi nedeniyle kaybediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, savaşın 1000. gününde de Ukrayna'ya sonuna kadar destek taahhüdünde bulunurken, kaybedenin Rusya olduğunu söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: 1000 gündür Rusya, Ukrayna'nın direnişi nedeniyle kaybediyor

Brüksel

Von der Leyen, Ukrayna-Rusya savaşının 1000. günü nedeniyle sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaştı.

Mesajında, "1000 gün önce Rusya, Ukrayna'yı haritadan silmeye çalıştı ve 1000 gündür Rusya, Ukrayna'nın direnişi ve kahramanların fedakarlığı nedeniyle kaybediyor." diyen von der Leyen, "Bugün bir yas günü, ama aynı zamanda bir vaat günü. Ne kadar sürerse sürsün yanınızda durmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Avrupa ve Batı desteğinin akmaya devam edeceğinden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, kış mevsiminin Ukrayna halkı için "korkutucu" olabileceğine vurgu yaparak, "Ancak gerçek dostlar fırtınalı günlerde ortaya çıkar. Avrupa sizin gerçek dostunuzdur, özgürlüğünüzdür, özgürlüğümüzdür ve Birliğimiz sizin yuvanızdır." ifadelerine yer verdi.

AB'nin Ukrayna'ya desteği

AB Komisyonu verilerine göre 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta AB Ukrayna'ya 88 milyar avronun üzerine finansal, insani ve askeri destek sağladı.

Rusya'ya karşı toplam 14 yaptırım paketi kabul eden AB, savaştan kaçan 4,2 milyon kadar Ukraynalıya oturum, eğitim, sağlık ve çalışma alanlarında hizmet sağlamaya devam ediyor.

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