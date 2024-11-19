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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, gece Rus toprağına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Rusya: Ukrayna, gece Rus toprağına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı düzenledi

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok."

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

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