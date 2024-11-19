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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'da savaş nedeniyle Şubat 2022'den bu yana en az 12 bin 162 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana en az 12 bin 162 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
BM: Ukrayna'da savaş nedeniyle Şubat 2022'den bu yana en az 12 bin 162 sivil öldü

Cenevre

Laurence, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan savaşın üzerinden 1000 gün geçtiğini ve bunun "kasvetli bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Laurence, "Ofisimiz, 24 Şubat 2022'den bu yana en az 12 bin 162 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 659'unun çocuk olduğunu doğruladı. En az 26 bin 919 sivil de yaralandı." dedi.

Laurence, bu süreçte insan hakları ihlallerinin, hem çatışmalar sırasında hem de işgal altındaki bölgelerde günlük rutin haline geldiğini söyledi.

"Tüm tarafları, sivillerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullanan Laurence, ihlal iddialarının olduğu yerlerde tam ve tarafsız bir şekilde soruşturma yapmak için etkili önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi

Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Rusya'ya yönelik "silahlı saldırıları derhal durdurma ve Ukrayna'daki tüm askeri güçlerini çekme" çağrısını yinelediğini hatırlattı.

Türk, Rusya'nın, hafta sonunda Ukrayna'nın birçok bölgesini etkileyen ve elektrik şebekelerini hedef alan saldırılarını kınamıştı.

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