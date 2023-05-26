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Dünya

AB, Borrell'in Ukraynalı pilotların F-16 eğitimlerinin başladığı ifadesine açıklık getirdi

AB Komisyonu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in Ukraynalı pilotların F-16 uçakları için eğitimlinin Polonya'da başladığı açıklamasının Varşova'nın bu konuda bilinen istekli tutumuna atıftan ibaret olduğunu söyledi.

Selen Temizer  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
AB, Borrell'in Ukraynalı pilotların F-16 eğitimlerinin başladığı ifadesine açıklık getirdi

Brüksel

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukraynalı pilotların F-16 uçakları için eğitimlerinin Polonya'da başladığı açıklamasının, Varşova'nın bu konuda bilinen istekli tutumuna atıftan ibaret olduğunu belirtti.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında AA muhabirinin sorusu üzerine, Borrell'in Ukraynalı pilotların F-16 uçakları için eğitimlerinin Polonya'da başladığı yönündeki ifadelerine açıklık getirdi.

"Modern savaş uçaklarının teslimi ve pilotların eğitimi, Ukrayna'nın belirlediği önceliklerden biridir. Eğitim faaliyetleri hakkında iletişim kurmak ise AB'ye üye devletlerin görevidir." diyen Massrali, Borrell'in eğitimlerin başladığı açıklamasının Polonya'nın bu konuda uzun süredir bilinen istekliliğiyle ilgili olduğunu söyledi.

Borrell, 23 Mayıs'ta AB savunma bakanları toplantısının girişinde eğitimlerin Polonya'da başladığını belirtmişti. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise Ukraynalı pilotları, F-16 uçakları konusunda eğitmeye hazır olduklarını ancak ülkesinde henüz böyle bir eğitimin başlamadığını kaydetmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dünkü açıklamasında, Polonya'nın yanı sıra Norveç, Belçika ve Portekiz'in Ukraynalı pilotlara eğitim verme konusunda istekli olduğunu bildirdiğini ifade etmiş, Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi vermek üzere oluşturulan Avrupa koalisyonuna Danimarka ve Hollanda’nın öncülük edeceğini bildirmişti.

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