Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,380.20
BTC/USDT
94,718.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da ‘’Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’’nde konuşuyor.
logo
Dünya

AB, Azerbaycan uçağının düşürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağı için hızlı ve bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Selen Valente Rasquinho  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
AB, Azerbaycan uçağının düşürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı Fotoğraf: Issa Tazhenbayev/AA

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesinin Rus füzesi tarafından 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları uçağını anımsattığını belirterek, hızlı ve bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Kallas, X hesabından, Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kazanın Rus saldırısı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği yönündeki haberlerin, Ukrayna'da 2014'te Rus füzesi tarafından vurularak düşürülen MH17 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağını hatırlattığını belirten Kallas, "Hızlı, bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Kallas'ın atıfta bulunduğu olayda 283 yolcu ve 15 mürettebat olmak üzere 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den 2024'te terör örgütleriyle etkin mücadele
Meteorolojiden Muğla ve Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı
İzmir'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda seferler normale döndü

Benzer haberler

AB, Azerbaycan uçağının düşürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

AB, Azerbaycan uçağının düşürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

Kremlin: Aktau'daki uçak kazasına ilişkin Kazakistan ve Azerbaycan'a destek vermeye hazırız

AB'nin USB-C kuralı başlıyor

Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'da düşen uçağın dış müdahaleye maruz kaldığını açıkladı

Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'da düşen uçağın dış müdahaleye maruz kaldığını açıkladı
Kazakistan'da düşen uçağın bulunduğu bölgede olay yeri incelemeleri sürüyor

Kazakistan'da düşen uçağın bulunduğu bölgede olay yeri incelemeleri sürüyor
Avrupa ekonomisi yapısal sorunlar yaşıyor

Avrupa ekonomisi yapısal sorunlar yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet