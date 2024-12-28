AB, Azerbaycan uçağının düşürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağı için hızlı ve bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesinin Rus füzesi tarafından 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları uçağını anımsattığını belirterek, hızlı ve bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.
Kallas, X hesabından, Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Kazanın Rus saldırısı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği yönündeki haberlerin, Ukrayna'da 2014'te Rus füzesi tarafından vurularak düşürülen MH17 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağını hatırlattığını belirten Kallas, "Hızlı, bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Kallas'ın atıfta bulunduğu olayda 283 yolcu ve 15 mürettebat olmak üzere 298 kişi hayatını kaybetmişti.
Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi
Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.
Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.
AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.
AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.