Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, NATO’nun Steadfast Dart 2026 tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
logo
Dünya

AB: Açılışının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan 838 yolcu geçiş yaptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2-16 Şubat'ta Refah Sınır Kapısı'ndan 417 kişinin giriş, 422 kişinin çıkış yaptığını bildirdi.

17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
AB: Açılışının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan 838 yolcu geçiş yaptı

Brüksel

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Refah Sınır Yardım Misyonundan (EUBAM Refah) edindiği verileri aktaran El Anouni, 2-16 Şubat tarihlerinde Refah Sınır Kapısı'ndan 417 kişinin giriş, 422 kişinin çıkış, toplam 838 yolcunun geçiş yaptığını kaydetti.

El Anouni, EUBAM Refah'ın sadece giriş çıkışları kolaylaştırmakla görevli olduğunu, listelerin ise İsrail, Filistin ve Mısır tarafından düzenlendiğini belirterek, "Sınır kapısından kimin giriş çıkış yapacağına belirleme konusunda yetkimiz yok. Misyonumuz operasyonları denetlemek ve destek vermek amacıyla görev yapıyor." ifadesini kullandı.

EUBAM Refah, 2 Şubat'ta Refah Sınır Kapısı'nda göreve başlamıştı.

EUBAM Refah'ın, yolcu trafiğinin düzenlenmesine destek sağlamak ve Filistinli sınır personelinin Refah geçiş noktasındaki operasyonlarını Gazze Planı çerçevesinde yürütmesini izlemek ve desteklemek için görev alacağı bildirilmişti.

Filistin polisine eğitim gündemde

El Anouni, diğer taraftan AB Filistin Toprakları Polis Misyonunun (EUPOL COPPS) yetkisinin, Filistin polisine eğitim vermesine de imkan sağlayacak şekilde genişletilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

Eğitim alabilecek Filistinli polislerin, Hamas'la bağlantısının bulunmadığından emin olunacağına dikkati çeken El Anouni, bu konu hakkında karar alınması için AB üyeleri ve ortaklarla iletişimin sürdüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Meteorolojiden denizler için kuvvetli fırtına uyarısı
THY'den ramazan ayına özel uçak içi ikramlar
Türk Deniz Kuvvetleri, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında önemli katkılar sağlıyor
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının tehdit edilmesi davasında karar
Bakan Kurum: Yeni bir yuvaya dair umudu olmayan tek bir hemşerim kalmayacak
