Dolar
41.15
Euro
48.14
Altın
3,444.46
ETH/USDT
4,344.00
BTC/USDT
108,515.00
BIST 100
11,286.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, 150 milyar avroluk savunma fonuna tam talep olduğunu duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin "Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE)" mekanizması kapsamında 150 milyar avroluk ortak savunma fonuna tam talepte bulunduğunu açıkladı.

Selen Valente Rasquinho  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
AB, 150 milyar avroluk savunma fonuna tam talep olduğunu duyurdu S Pinter

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Letonya'da yaptığı açıklamada, bu ülkenin de başvuru yapmasıyla AB'nin toplam 19 üyesinin 150 milyar avroluk krediden faydalanmak için talepte bulunduğunu duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bunun bir ortak tedarik mekanizması olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Hava ve füze savunması, siber savunma ve elbette insansız hava araçlarını kapsıyor. 19 üye ülke, Letonya dahil, destek talebinde bulundu. 150 milyar avroluk fonun tamamının talep gördüğünü duyurmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, birçok üye ülkenin bu kaynağı Ukrayna savunma sanayisini desteklemek için de kullanmayı planladığını kaydetti.

Daha önce Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bu kredi mekanizmasıyla ilgilendiğini ifade etmişti.

AB, mart ayında duyurduğu SAFE girişimi kapsamında 150 milyar avroya kadar çıkabilecek bir kredi havuzuyla savunma üretiminde bağımsızlık elde etmeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti
15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı
"Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabı yayımlandı
Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te

Benzer haberler

AB, 150 milyar avroluk savunma fonuna tam talep olduğunu duyurdu

AB, 150 milyar avroluk savunma fonuna tam talep olduğunu duyurdu

İngiltere hükümeti, İsrailli yetkilileri Londra'da düzenlenecek savunma fuarına davet etmedi

Avrupa, Ukrayna için ortak savunma girişimlerini güçlendirme çabasında

SSB Başkanı Görgün: Türkiye, aklını stratejiye, stratejisini teknolojiye, teknolojisini ise ürüne dönüştürmeyi başardı

SSB Başkanı Görgün: Türkiye, aklını stratejiye, stratejisini teknolojiye, teknolojisini ise ürüne dönüştürmeyi başardı
Savunma ekosistemi Havacılık ve Uzay İhtisas Bölgesi ile "yıldızlar ligi"ne çıkacak

Savunma ekosistemi Havacılık ve Uzay İhtisas Bölgesi ile "yıldızlar ligi"ne çıkacak
AB ülkelerinde Tesla satışları temmuzda sert düştü

AB ülkelerinde Tesla satışları temmuzda sert düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet