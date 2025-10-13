Dolar
41.80
Euro
48.42
Altın
4,091.87
ETH/USDT
4,137.20
BTC/USDT
114,732.00
BIST 100
10,565.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
logo
Dünya

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Arnavutluk'un AB'ye üyelik için doğru yolda olduğunu belirtti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için doğru yolda olduğunu söyledi.

Dzihat Aliju, Fatjon Cuka  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Arnavutluk'un AB'ye üyelik için doğru yolda olduğunu belirtti Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Ülkedeki temasları kapsamında, başkent Tiran'da Başbakan Edi Rama ile bir araya gelen von der Leyen, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Arnavutluk'un Avrupa'yı istediğini belirten von der Leyen, "İlk mesajım oldukça açık; Arnavutluk, AB yolunda doğru yolda. Çok uzun bir yol katettiniz, ilerleme kaydettiniz ancak şimdi bunun harika bir ilerleme, rekor bir hız ve son 3 yılda gerçek bir ivme olduğunu vurgulamak istiyorum. 6 fasıl kümeden 5'i halihazırda açık, sonuncusunu bu sonbaharda açmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Arnavutluk'un 2027'ye kadar müzakereleri sonlandırmayı hedeflediğine işaret eden von der Leyen, bunun iddialı olduğunu ve kendilerinin de bu amacı beğendiklerini söyledi.

Von der Leyen, "Jeopolitik an şimdi, çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı kıtamızı yeniden şekillendirdi ve her Avrupa ülkesi yerini seçmek zorunda. Arnavutluk, seçimini yaptı. AB'nin dış ve güvenlik politikasıyla tamamen uyumlusunuz." dedi.

Başbakan Rama: AB ile müzakere süreci çok hızlı ilerliyor

Arnavutluk Başbakanı Rama da von der Leyen ile ortak ilgi alanlarına giren tüm konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

AB Komisyonu ile von der Leyen'in, Batı Balkanlar'a özel bir önem atfettiğinin altını çizen Rama, "Bu bağlamda Arnavutluk'un, AB ile müzakere sürecinin ilerleyişini konuştuk. Bu süreç bizim görüşümüze göre, ama aynı zamanda Başkan'dan (Ursula von der Leyen) duyduğuma göre de çok başarılı ve çok hızlı ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki işbirliği ile güvenliğin güçlendirilmesi ve bölge için sağlanan büyüme planına ilişkin de görüştüklerini aktaran Rama, "Ukrayna'nın, Rus saldırganlığına karşı direnişi konusuna da değindik ve bu noktada, Ukrayna'ya kayıtsız şartsız destek vermeye devam etmemiz gerektiği konusunda tamamen hemfikiriz." dedi.

Rama ve von der Leyen, AB ile Batı Balkan ülkeleri Yatırım Forumu'na da katılacak.

Von der Leyen, Arnavutluk'un ardından sırasıyla diğer bölge ülkeleri Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'yı da ziyaret edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'deki delegasyon personelimiz kahramanca mücadele sergiledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

Benzer haberler

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Arnavutluk'un AB'ye üyelik için doğru yolda olduğunu belirtti

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Arnavutluk'un AB'ye üyelik için doğru yolda olduğunu belirtti

Filistin ile AB, Gazze Şeridi'nde ateşkes sonrası döneme ilişkin düzenlemeleri görüştü

Avrupa Birliği, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen bir kez daha güven tazeledi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen bir kez daha güven tazeledi

AB, Küresel Geçit programı ile 400 milyar avrodan fazla yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyor

AB, Küresel Geçit programı ile 400 milyar avrodan fazla yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyor
Gürcistan'da seçim boykotu: Halk hala neden sokaklarda?

Gürcistan'da seçim boykotu: Halk hala neden sokaklarda?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet