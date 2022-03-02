AA Ukrayna’daki savaştan kaçan mültecilere yönelik ayrımcı uygulamayı sordu
Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar Ukrayna'dan ayrılan yüzbinlerce kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalırken bazı Batı ülkelerinin mülteciler arasında ayrımcılık yaptığına yönelik haberler tepki topladı.
Brüksel/Cenevre/Berlin
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, AA muhabirinin Ukrayna'daki savaştan kaçarak AB ülkelerine girmek isteyen mültecilerin ayrımcılık uğradığına yönelik haberlere ilişkin sorusu üzerine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bombalarından kaçan herkes Avrupa'ya gelebilir. Barınmak isteyen herkesi koruyacağız ve ülkelerine gitmek isteyenlere yardım edeceğiz." dediğini belirtti.
- BM'den bazı Batılı ülkelerin mültecilere yönelik çifte standardına tepki: İnsancıl ve merhametli olalım
- Almanya'dan AB sınırlarında Ukrayna'dan gelenlere çifte standart uygulanmasına tepki
- Ukrayna sınırını geçen Afrikalılar yaşadıklarını anlattı: Çok fazla ırkçılığa maruz kaldık
"AB üyesi ülkeler, Ukrayna'daki savaştan kaçıp sınırlarına gelen herkese eşit muamele sağlanması taahhüdüne bağlıdır." ifadesini kullanan Hipper, bunun uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Ukrayna'daki şiddetten kaçan herkesin uyruğuna, etnik kökenine veya derisinin rengine bakılmaksızın AB'ye erişimine izin verilmelidir. Üçüncü ülke vatandaşlarının güvenli şekilde gelmelerinin sağlanması için tüm seviyelerde AB üyesi ülkeler, Ukrayna ve Moldova ile temastayız. AB, Ukrayna'daki savaştan kaçan herkese erişim imkanı verilmesine bağlıdır."
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın sosyal medyada yaptığı "Tahliye arayışında olan Afrikalılar dostlarımızdır ve evlerine güven içinde dönmek için eşit fırsatlara sahip olmalıdır." açıklamasını alıntılayarak kendi hesabından paylaşımda bulundu.
Borrell, Twitter mesajında, "Kuleba'nın mesajı çok açıktır: Ukrayna'dan tahliye arayışındaki Afrikalılara, evlerine güvenle dönmeleri için eşit fırsat sunulmaktadır. Ukrayna hükûmetinin bu konudaki çabalarına müteşekkiriz." ifadesini kullandı.
BM: İnsancıl ve merhametli olalım
BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo ise "Kimse mülteci olmak istemez. Hiç kimse evinden zorla ayrılmak ve güvenlik arayışı içinde kaçmak zorunda kalmak istemez. Bu gerçekten yıkıcı bir durum." dedi.
Mantoo, tüm mültecilerin karşılaştığı benzer zorluklara dikkati çekerek mültecilere arasında ayrım yapan "insanlık dışı" haberlerin kimseye yararı olmayacağını vurguladı.
Sözcü Mantoo, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu tür söylemlere gerçekten ihtiyacımız yok. Bu, Ukrayna'dan gelen mülteciler, Afganistan'dan gelen, Suriye'den gelen ve diğer ülkelerden gelen mülteciler için de gerçekten trajik bir durum. Yani asıl mesele, günün sonunda hatırlamamız gereken, hepsinin insan olduğudur."
Nefret söylemlerinin mültecilerin yaşamını tehlikeye sokabileceğini vurgulayan Mantoo, "(Mültecilerin) Kimliklerinin ne olduğu, nereden geldikleri önemli değil. Biraz daha insancıl ve merhametli olalım." çağrısı yaptı.
Aynı soruyu cevaplayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell de "Bence bu tür yorumların olmaması gerektiğini söylemeye gerek bile yok." dedi.
Throssell, farklı ülkelerden mültecilere yönelik ayrım yapan açıklamaların kimseye faydası olmadığını işaret etti.
Almanya'dan tepki
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse ise Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, "Ukrayna’dan gelenlerin AB sınırlarında ayrıldığı ve Avrupalı görünümünde olmayanların AB'ye alınmadığı" yönünde haberler bulunduğunu hatırlatıp, Alman hükümetinin bu konudan bilgisi olup olmadığı yönündeki sorusuna cevap verdi.
Bu haberleri bildiklerini aktaran Sasse, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada buna işaret ettiğini belirtti.
Sasse, "Bu haberler doğruysa elbette korkutucudur ve bu tür davranışlar bizim için kesinlikle kabul edilemez. Aynı kurallar ayrım gözetmeksizin mülteciler için geçerlidir." dedi.
Bu tür olayların gerçekleşmemesi için ne şekilde kontroller yapıldığına ilişkin soruyu Sasse, "Biz haberleri biliyoruz. Bu konudaki tutumumuzu burada açıkça ifade ettik. Somut olaylar olursa bunları kaydederiz. Ancak bunun ötesinde genel olarak kontroller konusunda bir şey söyleyemem. Böyle haberler var, bunlara uygun tepki veriyoruz ve sert bir şekilde kınıyoruz." diye yanıtladı.
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall da AB üyesi ülkelerin içişleri bakanları kapsamında yapılan görüşmelerde diğer üye devletlerin de Ukrayna’dan kaçan tüm insanların sınırı geçmelerine izin verileceği taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.
Knall, Ukrayna’dan şimdiye kadar 5 bin 309 kişinin Almanya’ya ulaştığının kayıt altına alındığını ancak AB içinde düzenli sınır kontrolleri olmaması nedeniyle daha fazla insanın ülkeye geldiğinin varsayılabileceğini söyledi.
İnsanların Ukrayna’dan AB ülkelerine vizesiz girebileceğini ve iltica sürecinden geçmelerinin gerekli olmadığını ifade eden Knall, AB’ye üye ülkelerin içişleri bakanlarının yarın bir araya gelerek bu sürecin hızlı işlemesine ilişkin karar almasının beklendiğini bildirdi.