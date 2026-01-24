Dolar
Dünya

AA ekibi, Suriye'nin Ayn İsa beldesinde terör örgütü YPG'nin evlerin içinden açtığı tünelleri görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'de Rakka'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesinde terör örgütü YPG'nin sivil yerleşim yerlerinde açtığı tünelleri görüntüledi.

Haydar Karaalp, Muhammed Karabacak  | 24.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
AA ekibi, Suriye'nin Ayn İsa beldesinde terör örgütü YPG'nin evlerin içinden açtığı tünelleri görüntüledi Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Bağdat

AA ekibi, Ayn İsa'da terör örgütü YPG'nin sivil yerleşim yerlerinde açtığı onlarca tünelde yaptırdığı askeri hastane ve farklı yerleşim alanlarını video kaydına aldı.

Örgütün, bir evin avlusunda açtığı tünellerden 11 farklı noktaya çıkış yapılabildiği görülürken, terör örgütü üyelerinin birbiriyle iletişim kurmak için sabit hat telefonu kullandığı ortaya çıktı.

Yaptırılan tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde olduğu ve bu tünellerin yüksekliğinin ise yaklaşık 2 metre olduğu anlaşılıyor.

Bu tünellerde internet, sabit hat telefonu ve elektrik ihtiyaçları için kabloların kullanıldığı görüldü.

Terör örgütü YPG mensuplarının bazı tünellerde ise motosikletle hareket edebilecek alanlar oluşturdukları da gözlemlendi.

AA ekibi ayrıca bir sivil yerleşiminde havan mermilerinin yer aldığı silah deposunu da görüntüledi.

Teröristlerin evlerinden tünel açtığı Suriyeliler, AA'ya konuştu

Terör örgütü YPG'lilerin kardeşinin evinden tünel açtığı Enver Nezzal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan'daydım. Oradan dönünce gelip baktım evden tünel açmışlar. Şu an bulunduğumuz odayı da silah deposu yapmışlardı. Yetkililerden evi oturmamız için hazırlamalarını istiyoruz. Kardeşim (ev sahibi) halen göç ettiği Lübnan'da yaşıyor." ifadelerini kullandı.


"Duvardan atlayarak ya da kapıyı tekmeleyerek girerlerdi"

Evinden tünel açılan diğer bir Suriyeli Hüseyin Suphi Selim de, YPG'lilerin istedikleri zaman rahatça eve girip çıktıklarını ve onlara karşı seslerini çıkaramadıklarını ifade ederek, şunları kaydeti:

"Girmeyin dediğinde başını ağırtırlardı. Gitmek istediklerinde kendiliğinden giderlerdi. Konuştuğumuzda bize DEAŞ'lı yaftası vurabilirlerdi. Onlar eve girmek istediğinde çocuklarıma zarar gelmesin diye onları arkadaşımın evine götürürdüm. Buralar özgürleştiğinde de eve girmedim çünkü mayınla döşenebileceği endişesi vardı. Allah korusun evi patlatabilirlerdi. Eve girmek istediklerini kapıyı çalmadan, ya duvardan atlarlardı ya da kapıyı tekmeyelerek girerlerdi. Evimdeki tünelin tamamen dağıtılmasını istiyorum."

Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi Rağed ed-Deheş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünellerdeki ağ şebekesini anlatarak, YPG teröristlerinin yer yüzündeki hareketlerinin az olduğunu söyledi.

YPG'lilerin daha çok yer altındaki tünelleri kullandığını ifade eden Deheş, bu tünellerden Ayn İsa'dan diğer birçok bölgeye yönelik hareket noktaları olduğunu belirtti.

"Ayn İsa'da, kentteki tüm karargahlarına geçişleri olan tam ve entegre bir tünel ağı bulunuyordu." diyen Deheş, Ayn İsa'daki tünellerin yaklaşık yüzde 70'inin taramasını yaptıklarını kaydetti.

Deheş, söz konusu tünellerin kapatılması ya da lağvedilmesi için yetkili makamlardan talimat beklediklerini sözlerine ekledi.

