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Dünya, Kurumsal Haberler, İsrail-Filistin çatışması

AA ekibi İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları ve sınırdaki tank hareketliliğini görüntüledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sınır boyunca çeşitli noktalarda konuşlu obüslerle karadan, savaş uçakları ve helikopterlerle de havadan sürdürüyor.

Turgut Alp Boyraz  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
AA ekibi İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları ve sınırdaki tank hareketliliğini görüntüledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Anadolu Ajansı (AA) ekibi sınırdaki tank hareketliliğini ve Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırıları görüntüledi.

Sınırın İsrail tarafında bulunan obüslerin namlularını Gazze'ye çevirdiği ve İsrail ordusuna ait tankların sınır boyunca hareket halinde olduğu gözlendi.

İsrail ordusunun vurduğu Gazze şehri, Şucaiye ve kuzeydeki diğer bazı mahallelerden dumanlar yükselirken, bu bölgelerdeki binaların büyük oranda yıkıldığı kameraya yansıdı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 525 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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