Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

AB'den İsrail'e yabancı bağımsız medyanın Gazze'ye erişimini sağlaması çağrısı

Avrupa Birliği (AB) İnsan Hakları Özel Temsilcisi Kajsa Ollongren, İsrail'i yabancı bağımsız medyanın Gazze'ye güvenli ve özgür erişimini sağlamaya davet etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
AB'den İsrail'e yabancı bağımsız medyanın Gazze'ye erişimini sağlaması çağrısı Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

İstanbul

Ollongren, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girişine getirdiği yasağı yeniden uzatmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Tel Aviv hükümetini, yabancı bağımsız medyanın Gazze'ye güvenli ve özgür erişimini sağlamaya çağıran Ollongren, halihazırda çok sayıda gazetecinin öldürüldüğü bir ortamda, doğru haber yapılabilmesi ve şeffaflığın sağlanması için birinci elden haber yapılmasının önemine işaret etti.

İsrail 27 Ocak'ta, Refah Sınır Kapısı'nın açılması durumunda dahi yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verilmeyeceğini Yüksek Mahkeme'ye bildirmişti.

