Dolar
43.47
Euro
51.36
Altın
4,655.99
ETH/USDT
2,384.10
BTC/USDT
79,117.00
BIST 100
13,620.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Ankara Hacı Bayram-ı Veli Cami’nden yayındayız. Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Hatay Habib-i Neccar Camisi’nden yayındayız. Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Diyarbakır Ulu Cami’den yayındayız. Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Şanlıurfa Dergah Camisi'nden yayındayız.
logo
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken Tahran yönetimini "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" ifadeleriyle tehdit etti.

Burak Dağ  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" tehdidi

Kudüs

Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisi’nin kuruluşunun 77’nci yıldönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu süreçte İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Önlerinde daha çok zorluk ve sınamanın olduğunu belirten Netanyahu, İran yönetimini "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek." sözleriyle tehdit etti.

Öte yandan Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail'e gelerek Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

ABD'li Özel Temslici Witkoff'un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşmesinin beklendiğini aktaran İsrail basını, ziyaretin İran'la gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı
Çetelerin kirli oyunlarına bulaşan çocuklar ifadelerinde pişmanlıklarını anlattı
İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı
Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" tehdidi

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" tehdidi

AB'ye 404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı

Bosna Hersek'teki Sırp lider Dodik, İsrail ziyaretinin ardından "ayrılıkçı" söylemlerini tekrarladı

Eski çalışanı, Google'ı İsrailli bir şirkete destek vererek yapay zeka ilkelerinin ihlaliyle suçladı

Eski çalışanı, Google'ı İsrailli bir şirkete destek vererek yapay zeka ilkelerinin ihlaliyle suçladı
İsrail'in Gazze'de bir okulu ve çadırları hedef aldığı saldırıda biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de bir okulu ve çadırları hedef aldığı saldırıda biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti
AB, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadı

AB, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet