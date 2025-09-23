Dolar
logo
Dünya

80. BM Genel Kurulunun gerçekleştirildiği New York'ta olağanüstü güvenlik önlemleri

BM Genel Kurul görüşmeleri için ABD'ye gelen 200'e yakın devlet ve hükümet başkanı ile yüzlerce bakan, binlerce diplomat, sivil toplum kuruluşu çalışanı ve gazeteciyi ağırlamaya hazırlanan New York'ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Hakan Çopur  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
80. BM Genel Kurulunun gerçekleştirildiği New York'ta olağanüstü güvenlik önlemleri Fotoğraf: Selçuk Acar - AA

Washington

ABD'de bu hafta 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri için ülkeye gelen 200'e yakın devlet ve hükümet başkanı ile yüzlerce bakan, binlerce diplomat, sivil toplum kuruluşu çalışanı ve gazeteciyi ağırlamaya hazırlanan New York kentinde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

80. BM Genel Kurulu görüşmelerine ev sahipliği yapan New York, bir kez daha yılın en yoğun güvenlik önlemlerine ev sahipliği yapıyor.

ABD başkanlarının yemin töreni günlerinde uygulanan ve ülkedeki en üst düzey güvenlik gerektiren etkinlik kategorisinde yer alan BM Genel Kurulu, "Ulusal Özel Güvenlik Etkinlik" düzeyinde listeleniyor.

Benzer şekilde Gizli Servis'in New York departmanı da BM Genel Kurulu haftasını "yılın en büyük ve karmaşık güvenlik etkinliği" olarak tanımlıyor.

Binlerce polis, özel ajan ve diğer güvenlik unsurları görevde

Manhattan'da özellikle BM civarında, ülkenin en büyük polis gücünü oluşturan New York Polis Departmanına (NYPD) bağlı binlerce polisin yanı sıra çok sayıda devlet başkanının güvenliği ile ilgili olarak ABD Gizli Servisi de bu hafta boyunca yoğun mesai yapıyor.

Ayrıca Federal Soruşturma Bürosu (FBI), BM polisi ve federal yönetime bağlı diğer güvenlik unsurları da hafta boyunca görev yapacak.

New York güvenlik yetkilileri, Genel Kurul toplantıları sırasında binlerce polisin ve K-9 köpeklerinin, BM civarı ve yer altı metro duraklarında ziyaretçileri ve halkı korumak için konuşlandırılacağını ve çok sayıda zırhlı güvenlik aracının görev yaptığını belirtti.

Havadan çok sayıda helikopter ile yüzlerce insansız hava aracının yanı sıra Hudson Nehri'nden de polis botlarının sürekli olarak görev yapacağını söyleyen yetkililer, aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından ilave güvenlik önlemleri aldıklarını kaydetti.

BM binasının çevresi trafiğe kapatıldı

Öte yandan New York polisi, BM binasının bulunduğu Manhattan'ın orta doğu kesimini tamamen trafiğe kapatarak metal bariyerlerle BM'ye yakın tüm sokakları güvenlik kordonu altına aldı.

Bu süre zarfında Manhattan'ın orta doğu kesiminde kalan 1. cadde, tümüyle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bölgeye sadece burada ikamet edenler ve BM toplantıları kapsamında geçiş kartı bulunanlar girebilecek.

Bunların dışında NYPD, Manhattan'ın doğu ve batısında bulunan bazı ana yolları da tamamen veya kısmen güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapalı tutuyor.

BM Genel Kurulu haftasında diplomasi trafiğinin yoğunluğu kadar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gruplar da uluslararası camiaya seslerini duyurmak için BM binası çevresinde kendilerine ayrılan yerlerde gösteriler düzenliyor.

Bu yıl da İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve soykırım politikalarının BM çevresinde ve New York'un değişik yerlerinde protesto edilmesi bekleniyor.

New York polisi, söz konusu gösteriler için de özel güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.

