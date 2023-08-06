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Dünya

BAE, vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemelerini istedi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

İdiris Okuduci  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
BAE, vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemelerini istedi

Beyrut

BAE resmi ajansı WAM'a göre, BAE Dışişleri Bakanlığı söz konusu uyarıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BAE vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması açısından daha önce karar verilen Lübnan'a seyahat yasağına riayet edilmesinin önemli olduğu belirtildi.

Seyahat yasağının ne zaman çıkarıldığı açıklanmazken, hangi gerekçeyle böyle bir karar alındığı bilgisi de paylaşılmadı.

Suudi Arabistan, 4 Ağustos’ta vatandaşlarına "Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeleri" çağrısı yapmış ve silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Kuveyt ve Almanya da 5 Ağustos'ta Lübnan'daki vatandaşlarına "dikkatli olmaları, güvenlik sorunu olan yerlerden ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları" çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu ülkelerin ardından Bahreyn de bugün vatandaşlarından kendi güvenlikleri için Lübnan'a seyahat etmemelerini ve bu ülkede bulunanların ise geri dönmelerini istemişti.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketi'nin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmaların yaşanması nedeniyle henüz tam bir istikrar ortamı sağlanamadı.

Bazı ülkelerin güvenlik nedeniyle uyarılarda bulunması üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati dün ülkenin genel güvenlik durumunun endişe verici durumda olmadığını açıklamıştı.

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