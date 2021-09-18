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Gündem, Çevre

Sarıçam ormanlarına dikilen meyve fidanları sayesinde yaban hayatı aç kalmıyor

Kars'taki ağaçlandırma çalışmasıyla ormanlık alanda barınan boz ayı, vaşak, karaca, kurt ve birçok kuş türünün yabani meyvelerden beslenmesi sağlanıyor.

Hüseyin Demirci   | 18.09.2021
Sarıçam ormanlarına dikilen meyve fidanları sayesinde yaban hayatı aç kalmıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan sarıçam ormanlarına dikilen meyve fidanlarıyla yaban hayatının aç kalmaması sağlanıyor.

Sarıkamış Orman İşletmesi Fidanlık Şefliği'ndeki 67 dekar alanda her yıl ortalama 1,5 milyon sarıçam, ladin, huş fidanı üretilerek, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ağaçlandırma sahalarına dikiliyor.

Fidanlıkta ayrıca yılda 100 bine yakın üretilen yabani armut, alıç, ahlat, kuşburnu fidanı, yaban hayatına ev sahipliği yapan sarıçam ormanlarında toprakla buluşturuluyor.

Ağaçlandırma çalışmasıyla ormanlık alanda barınan boz ayı, vaşak, karaca, kurt ve birçok kuş türünün, yabani meyvelerden beslenmesi sağlanıyor.

Boz ayıların da yerleşim yerlerinden uzak tutulması amaçlanıyor

Ayrıca son yıllarda Sarıkamış ilçe merkezine yiyecek aramaya inerek vatandaşlar için tehlike oluşturan boz ayıların, meyve ağaçlarının dikilmesi çalışmasıyla yerleşim yerlerinden uzak tutulması amaçlanıyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, ormanların yalnızca ağaçtan ibaret olmadığını, birçok yaban hayvanına da barınma imkanı sağladığına işaret etti.

Ekosistem içerisinde yaban hayvanlarının çok önemli olduğunu ifade eden Ayatay, "Orman Genel Müdürlüğü olarak yıllardan beri yabani meyveli bitkiler için eylem planımız var ve bunu uygulamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yabani hayvanlar için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Ayatay, Sarıkamış ilçesindeki ormanların birçok yaban hayatına ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yabani hayvanların yiyeceksiz kalmaması için onlara yönelik fidan dikimi yapıyoruz. Buradaki mevcut arazide olan ağaçların tohumlarını fidan olarak yetiştirdikten sonra ağaçlandırma sahalarına dikiyoruz. Bunlar kuşburnu, ahlat gibi ağaçlar ve yaban hayvanlarını mağdur etmiyoruz. Fidanlıkla üretilen yabani meyve ağaçları, 2 bin 200, 2 bin 700 rakımda bulunan ormanlık alan içerisinde toprakla buluşturuluyor."

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