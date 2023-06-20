Dolar
23.57
Euro
25.71
Altın
1,940.89
ETH/USDT
1,731.30
BTC/USDT
26,870.00
BIST 100
5,242.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR-
logo
Teknoloji

Yapay zekanın "hit şarkı" tahmini, müzik endüstrisi üzerinde büyük etki yaratabilir

Bilim insanları, istatistiksel ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak popüler olabilecek şarkıların yapay zeka ile tespit edilebileceğini öngördü.

Burak Dağ  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Yapay zekanın "hit şarkı" tahmini, müzik endüstrisi üzerinde büyük etki yaratabilir

Ankara

New Atlas sitesinin haberine göre, araştırmada, vücutlarına ritim ve PPG kalp ritmi sensörü takılan 18 ila 57 yaşları arasındaki 33 deneğe, müzik yayıncıları tarafından seçilen yakın dönemde piyasaya çıkmış 24 parça dinlettirildi.

İşitsel deneyin ardından katılımcılar, dinledikleri şarkılar hakkında rahatsız edici olup olmadığı, daha önce duyup duymadıkları ve muhtemelen arkadaşlarına tavsiye edip etmeyecekleri gibi soruları yanıtladı.

Katılımcıların nöral (sinirsel) tepkilerini farklı türlerden 24 şarkı dinleterek inceleyen araştırmacılar, istatistiksel ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak yapay zeka ile hit şarkıların önceden tespit edilebileceği bulgusuna ulaştı.

Araştırmacılar, elde edilen veriler doğrusal bir istatistiksel model aracılığıyla işlendiğinde, parçaların popülerlik tahminini yüzde 69 olarak bulurken, bu veriler yapay zekanın makine öğrenme yöntemi kullanarak yaptığı değerlendirmede ise bu oran yüzde 97,2’ye çıktı.

Claremont Graduate Üniversitesi profesörü ve yayınlanan araştırmanın başyazarı Profesör Paul Zak, konuya dair yaptığı açıklamada, "Makine öğrenimini nörofizyolojik verilere uygulayarak, hit şarkıları neredeyse mükemmel bir şekilde belirleyebildik." dedi.

"33 kişinin sinirsel aktivitesinin, milyonlarca kişinin yeni şarkıları dinleyip dinlemeyeceğini tahmin edebilmesi oldukça heyecan verici." diyen Profesör Zak, bu denli doğruluğa yakın bir verinin daha önce elde edilmediğine işaret etti.

Zak, araştırma neticesinde kayıt altına alınan beyin sinyallerinin, deneklerin ruh hali ve enerji düzeyleriyle ilişkili beyin ağlarının etkinliğini yansıttığını kaydetti.

Gelecekte bu çalışmada da kullanılan giyilebilir nörobilim teknolojilerinin yaygınlaşması durumunda, insanların kendilerine uygun eğlenceye yönlendirilebileceğini vurgulayan Profesör Zak, "Yüzlerce seçenek yerine, sadece iki yahut üç seçenek sunulabilir, bu da keyif alacakları müziği seçmelerini daha kolay ve daha hızlı hale getirir." değerlendirmesine bulundu.

Zak, müzik şirketlerinin, dinleyicilerin şarkı listelerine kaydedebilecekleri popüler olma ihtimali yüksek şarkıları belirlemek için de bu çalışmanın kullanılabileceğini dile getirdi.

Araştırmada, dinletilen şarkılar, 700 binden fazla dinlemeye ulaşması durumunda popüler (hit) kabul edildi.

Öte yandan, araştırmada, deneklerden elde edilen verilerin toplumsal beğeni ve zevkleri tahmin etmeyi kolaylaştırabileceği de vurgulandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye sınırında biri terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
Trakya'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ sahillerinde yaz boyu atlı jandarma timi görev yapacak
Antalya'da orman yangını başladı
Amasya'da otomobilin bariyerlerde sürüklenme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Benzer haberler

Araştırma: Yapay zeka insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edebiliyor

Araştırma: Yapay zeka insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edebiliyor

Yapay zekanın "hit şarkı" tahmini, müzik endüstrisi üzerinde büyük etki yaratabilir

Meta, konuşma üreten "Voicebox"ı suistimal riski nedeniyle şimdilik piyasaya sürmeyecek

"Müzik İstanbul" eseri 21 Haziran'da tanıtılacak

"Müzik İstanbul" eseri 21 Haziran'da tanıtılacak
Yapay zekanın geçmişten gelen iki habercisi; Cezeri ve da Vinci

Yapay zekanın geçmişten gelen iki habercisi; Cezeri ve da Vinci
Gipsy Kings İstanbul'da konser verdi

Gipsy Kings İstanbul'da konser verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet