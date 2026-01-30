Dolar
logo
Sağlık, Araştırma, Yapay zeka

Araştırma: Meme kanseri taramasında yapay zeka kullanımı geç teşhisleri yüzde 12 azaltıyor

İsveç'te yapılan bir araştırma, meme kanseri taramalarında yapay zeka kullanımının erken teşhis oranlarını artırdığını ortaya koydu.

Dildar Baykan Atalay  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Araştırma: Meme kanseri taramasında yapay zeka kullanımı geç teşhisleri yüzde 12 azaltıyor

Ankara

The Lancet'te yayımlanan ve İsveç'teki 100 bin kadın üzerinde yapılan araştırmada, meme kanseri taramalarında yapay zekanın rolü incelendi.

Araştırma kapsamında mamografi çektiren 100 bin kadın rastgele olarak yapay zeka destekli taramalara ya da standart taramalara konuldu.

Kendi türünde ilk deney olma özelliği taşıyan araştırmada, yapay zekanın geç teşhis oranlarını yüzde 12 oranında azalttığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
