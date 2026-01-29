Dolar
Kültür

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası AKM'de konser verdi

Şef Cem Tuncer yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verdi.

Hilal Uştuk  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası AKM'de konser verdi

İstanbul

Orkestra konserde "In the Mood", "Ahunk Ahunk", "Perdido", "Kids are Pretty People", "Take the 'A' Train", "Lover" ve "The Blues Machine" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.

TRT Radyo-3’ten canlı yayınlanan konserde, cazın farklı dönemlerinden seçilen eserler özgün düzenlemelerle dinleyicilerle buluştu.

Sezon boyunca AKM’de sahne alacak orkestrada Meriç Demirkol, Serdar Barçın, Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç, Barış Özer, Hakan Çimenot, Ali Emre Kayhan, Kürşat Sekban, Hüseyin Çakır, Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Sercan Kerpiçciler, Barış Doğukan Yazıcı, Şenova Ülker, Ozan Musluoğlu, Ferit Odman ve Serkan Özyılmaz yer alıyor.

Orkestra 25 Şubat, 25 Mart, 30 Nisan ve 24 Haziran'da yeniden müzikseverlerle buluşacak.

