Dolar
44.08
Euro
51.22
Altın
5,106.94
ETH/USDT
2,078.30
BTC/USDT
70,912.00
BIST 100
12,982.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Kültür

Sedat Anar'ın "İlahiler, Deyişler ve Nefesler" konseri AKM'de müzikseverlerle buluştu

Santur sanatçısı Sedat Anar'ın "İlahiler, Deyişler ve Nefesler" konseri, Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirildi.

Ümit Aksoy  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Sedat Anar'ın "İlahiler, Deyişler ve Nefesler" konseri AKM'de müzikseverlerle buluştu Fotoğraf: Ümit Aksoy/AA

İstanbul

Vakıf Katılım'ın destek verdiği konserde, Yunus Emre, Aziz Mahmud Hüdayi, Mevlana ve Niyazi-i Mısri gibi Anadolu'da yaşamış mutasavvıf şairlerin yanı sıra Edip Harabi, Nesimi ve Şah Hatayi gibi Alevi-Bektaşi isimlerin yaptığı besteler icra edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Sedat Anar, etkinliğin Sina Prodüksiyon yöneticisi Çağrı Beşli'nin teklifi üzerine gerçekleştiğini ve bu repertuvarı ilk kez 2013'te Üsküdar'da seslendirdiklerini belirtti.

Anar, konserde ilahi, deyiş ve Bektaşi nefeslerinin yer aldığını dile getirerek, "Bu içerik başlangıçta insanlara biraz garip geliyordu. Yani Yunus'tan bir ilahi söylüyorduk, sonra Teslim Abdal'dan bir deyiş, sonra da Aşık Veli'den bir Bektaşi nefesi okuyorduk. Konser bununla da bitmiyordu. Hazreti Mevlana'nın 'Mesnevi'sinden Farsça bir şiire ve Kürt mutasavvıf Feqiye Teyran'ın Kürtçe şiirine yaptığım besteyi icra ediyorduk." dedi.

"Derdimiz, insanlığı hoşgörü çatısı altında birleştirmek"

Konserde kendileri için önemli olan noktanın "birleştiricilik" olduğunun altını çizen Sedat Anar, "Derdimiz, Hazreti Mevlana'nın temel felsefesi olan, 'Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil.' sözünden yola çıkarak ve ilahi aşkın huzurunu veren şiirlere besteler yaparak insanlığı hoşgörü çatısı altında birleştirmek. Bunu ısrarla devam ettirmeye çalışıyoruz. 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' şiarından yola çıkıyoruz. Çünkü asıl olan muhabbettir." ifadelerini kullandı.

Anar, konserde kadim bir çalgı olan santur ve kopuz icrası olduğundan da bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşim Selahattin Anar da özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dini müzikte kullanılan erbane (def) ile bana eşlik edecek. Bu konserde Yunus Emre, Osman Kemali Baba, Aziz Mahmud Hüdayi, Mevlana ve Niyazi-i Mısri gibi Anadolu'da yaşamış mutasavvıf şairlerin yanı sıra Edip Harabi, Aşık Veli, Nesimi ve Şah Hatayi gibi Alevi-Bektaşi şairlerin şiirlerine yaptığım besteleri de icra ediyoruz. İki eser dışında tüm eserler benim bestelerim olacak. Müziğimizle, sufilerin izlerinden yol almaya çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten Yomra Sahili'nde görme engelliler için erişim eksikliğine "ayrımcılık" cezası
Kars'ta sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu
Azerbaycan'da, Bayraktar TB2 uzmanlık kursu ilk mezunlarını verdi
Renk cümbüşüne dönen çiçek mezatlarını Kadınlar Günü heyecanı sardı
Yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddia edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı

Benzer haberler

Sedat Anar'ın "İlahiler, Deyişler ve Nefesler" konseri AKM'de müzikseverlerle buluştu

Sedat Anar'ın "İlahiler, Deyişler ve Nefesler" konseri AKM'de müzikseverlerle buluştu

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Ramazan ayına özel hazırlanan mehter konseri AKM'de dinleyiciyle buluştu

"Cemre Vakfı Tanıtım Programı" AKM'de yapıldı

"Cemre Vakfı Tanıtım Programı" AKM'de yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet