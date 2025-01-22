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Teknoloji

Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nun çevrimiçi süreci başladı

Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, iki ülke arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nun çevrimiçi süreci başladı.

Cem Ali Kuş  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nun çevrimiçi süreci başladı

Kocaeli

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi ile THE Athens Startup Business Incubator (Atina Startup İş Kuluçka Merkezi) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğe seçilen 40 takım, yenilikçi projeler geliştirmek için birleştirilerek 20 takım oluşturuldu.

Fikir oluşturma, iş modeli hazırlama ve asansör konuşması teknikleri gibi kritik konularda eğitim alıp projelerini geliştirme imkanı bulan katılımcılar, iki ülkeden seçilen 20 deneyimli mentorün rehberliğinden faydalanıyor.

Hackathonun ilk aşamasında başarılı olan ekipler, 20-21 Şubat'ta Bilişim Vadisi Kocaeli Kampüsü'nde düzenlenecek yarı finale çıkacak. Burada başarı gösteren 6 takım ise 26-27 Şubat'ta Atina'da yapılacak finalde büyük ödül için projelerini sunacak.

Birinci takım 20 bin, ikinci takım 10 bin ve üçüncü takım 5 bin avro ödül alacak. Bunun yanı sıra ilk üç takım Bilişim Vadisi veya Atina Startup İş Kuluçka Merkezi'nden 6 ay boyunca kuluçka desteğinden yararlanma imkanı elde edecek.

"Girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine de katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye-Yunanistan Hackathonu ile iki ülke girişimcilerini ortak platformda buluşturarak, akıllı şehirler, sürdürülebilir teknolojiler ve çevreci çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Hackathonla, şehirlerin akıllı sistemlerle donatılmasını, yaşam kalitesinin artırılmasını ve sürdürülebilir, yeşil şehir teknolojilerinin hayata geçirilmesini amaçladıklarını aktaran Tüzgen, "Etkinlik, yalnızca yenilikçi projelerin ortaya çıkmasına değil, aynı zamanda uluslararası işbirliği ve teknoloji transferiyle girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine de katkı sağlayacak. Hackathon​​​​​​​, genç girişimciler için yaratıcı potansiyellerini ortaya koyma ve iki ülke arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirme adına önemli fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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