Dolar
39.03
Euro
44.39
Altın
3,329.47
ETH/USDT
2,635.00
BTC/USDT
110,700.00
BIST 100
9,457.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe deplasmanı için İstanbul Havalimanı’ndan İzmir’e hareket ediyor.
logo
Teknoloji

Türkiye’nin ilk AAA oyunu "Black State" bu yıl oyunseverlerle buluşacak

Yerli dijital oyun stüdyosu Motion Blur, geliştirdiği "Black State" isimli Türkiye'nin ilk AAA (Triple-A) sınıfındaki oyununu bu yıl piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Hamide Coşkun  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Türkiye’nin ilk AAA oyunu "Black State" bu yıl oyunseverlerle buluşacak

İstanbul

AA muhabirine konuşan Motion Blur Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Orak, stüdyonun kuruluşunda yalnızca bir oyun üretme fikrinin değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijital üretim potansiyelini gösterecek nitelikli bir iş ortaya koyma hedefinin etkili olduğunu belirtti.

Orak, projeye yön veren temel yaklaşımın, küresel ölçekte geçerliliği olan bir oyun geliştirmek ve sektörde Türkiye’nin yerini sağlamlaştırmak olduğunu aktararak, "Ticari başarı kadar kalıcı bir eser bırakma arzusuyla yola çıkıldı. Türkiye artık AAA bir oyunun çıktığı ülkelerden biri olmalı." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Black State’in yapımcısı Kadir Demirden ise oyunun geliştirme sürecine yaklaşık 2,5 yıllık ön hazırlık döneminin ardından geçildiğini, bu sürecin yalnızca teknik değil, aynı zamanda yapısal bir kurgu çalışması gerektirdiğini kaydetti.

Demirden, projenin Unreal Engine oyun motoru üzerine inşa edildiğini ancak motorun sunduğu mevcut çözümlerin bazı sahneler için yetersiz kalması nedeniyle Motion Blur ekibi tarafından özelleştirmeler yapıldığını söyledi.

Küreselde oyunla ilgili başta ABD'li çip şirketi NVIDIA olmak üzere olumlu dönüşler aldıklarını belirten Demirden, "Biz aynı zamanda bir bilim kurgu hikayesiyiz. O bilim kurgu hikayesinin altını doldurmak için sürekli ayağı yere basan ve inandırıcı bir hikaye olması için çok çalıştık." diye konuştu.

Demirden, Black State'in uluslararası alanda ses getirdiğini belirterek, oyunun uluslararası oyun ve eğlence medya sitelerinden biri olan IGN tarafından 10 sayfalık kapsamlı bir incelemeye konu edildiğini vurguladı.

Kadir Demirden, geliştirme sürecinde yalnızca oyun içeriğinin değil, bu içeriği üretecek insan kaynağının da yerel imkanlarla oluşturulduğunu anlatarak, "Yüz ve beden hareketi yakalama (motion capture) sistemlerini Türkiye’ye ilk biz getirdik. Bu donanımları hem kullanmayı hem de yorumlamayı öğrenen bir ekip oluşturduk." dedi.

Oyunun çıkış tarihinin henüz net olmadığını belirten Demirden, "Grafik kalitesi yalnızca üst seviye sistemler için değil, oyunun geniş kitlelere ulaşması için optimize edilmiş bir yapı üzerinde çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

Bu arada, AAA oyunlar, orta veya büyük ölçekli bir yayıncı tarafından üretilip dağıtılan ve daha yüksek geliştirme ve pazarlama bütçelerine sahip olan oyunlar için kullanılan gayriresmi bir sınıflandırma olarak biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı, aile diplomasisinin geliştirilerek küresel gündeme taşınması gerektiğini söyledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılışına katıldı
İstanbul'da "change" araçlara eksperde kusursuz raporu çıkartıp satan 9 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Türkiye’nin ilk AAA oyunu "Black State" bu yıl oyunseverlerle buluşacak

Türkiye’nin ilk AAA oyunu "Black State" bu yıl oyunseverlerle buluşacak

Yapay zeka, duygusal zeka testlerinde insanlardan daha doğru yanıtlar veriyor

Microsoft, Gazze ve Filistin'le ilgili terimler içeren şirket e-postalarını engelliyor

TEKNOFEST'e Eventex Awards 2025’ten 4 uluslararası ödül

TEKNOFEST'e Eventex Awards 2025’ten 4 uluslararası ödül
Deepfake videoları ayırt etmek gittikçe zorlaşacak

Deepfake videoları ayırt etmek gittikçe zorlaşacak
Yerli teknolojiler Almanya'daki teknoloji fuarında beğeniye sunuldu

Yerli teknolojiler Almanya'daki teknoloji fuarında beğeniye sunuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet