Dolar
43.14
Euro
50.27
Altın
4,473.16
ETH/USDT
3,095.80
BTC/USDT
90,440.00
BIST 100
12,148.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Türkiye ekim ayındaki Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlıklarını hızlandırdı

Bakan Kacır, Uluslararası Uzay Kongresi'ne ilişkin "Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın ortak geleceğine hizmet etmesini sağlayan bir etkinliğe imza atacağız" ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Türkiye ekim ayındaki Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlıklarını hızlandırdı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin, 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da düzenleneceğini anımsattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bilim insanları, öğrenciler, girişimciler, uzay şirketleri ve çok sayıda ülkenin uzay ajanslarının buluşma adresi olacak bu dev organizasyon için hazırlık çalışmalarına hızla devam ettiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Kongre Yönlendirme Komite Toplantısı'nı paydaş kurum temsilcilerimizin katılımıyla Bakanlığımızda gerçekleştirdik. Ülkemize yakışan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın ortak geleceğine hizmet etmesini sağlayan bir etkinliğe imza atacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 58 zanlı adliyede
Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz: 1 Nisan Anlaşması'nın nihayet uygulandığını görmek umut verici
Deniz ticareti 2025'i rekorla tamamladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye ekim ayındaki Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlıklarını hızlandırdı

Türkiye ekim ayındaki Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlıklarını hızlandırdı

KOSGEB İş Geliştirme Desteği'ne başvurular başladı

Dünyadaki nitelikli bilim insanları rotayı Türkiye'ye çevirdi

Bakan Kacır, fındık kabuğundan sanayinin kritik süreçlerinde kullanılan “aktif karbon” üreten firmayı ziyaret etti

Bakan Kacır, fındık kabuğundan sanayinin kritik süreçlerinde kullanılan “aktif karbon” üreten firmayı ziyaret etti
Bakan Kacır: Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek

Bakan Kacır: Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet