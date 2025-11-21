Dolar
Teknoloji

Türk heyeti Dubai Airshow'daki uçak kazasına tanıklık etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dubai Airshow 2025'e katılan Türk savunma sanayisi şirketi Katmerciler heyeti, gösteri sırasında yaşanan uçak kazasına tanıklık etti.

Göksel Yıldırım  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Ankara

Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan "HAL Tejas" tipi savaş uçağının Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Savunma ve havacılık sanayisi için çok amaçlı kara araçları üreten Katmerciler şirketinin heyeti, Al Maktum Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan kazaya tanıklık etti.

Katmerciler Yurtdışı Satışlar Direktörü İsmail Hakkı Kırkıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dubai Airshow'un pazartesi günü başladığını ve bugün son günü olduğunu söyledi.

Fuara Uçak Yakıt İkmal Hidrant Dispenseri Aracı ile katıldıklarını anlatan Kırkıl, davet üzerine elektrikli araç üzerinde entegre bir konsepti fuar boyunca sergilediklerini belirtti.

Fuar boyunca çeşitli uçakların uçuş gösterileri gerçekleştirdiklerini anlatan Kırkıl, kendilerinin de apronda Flydubai uçağının yanında, elektrikli yer hizmetleri araçlarının bulunduğu alanda ve piste yakın bir noktada bulunduklarını söyledi.

Kırkıl, şöyle konuştu:

"Fuarda ASELSAN, Roketsan gibi başka Türk firmaları da yer alıyor ama onlar kapalı alandalar. Biz ikmal aracı getirdiğimiz için dışarda aracımızın başında bulunuyorduk. O nedenle kaza görüş alanımızda oldu. Uçak gösteri sırasında biraz daha açığa düştü, ancak kazaya anlık olarak tanıklık ettik. Uçak gözümüzün önünde pike sırasında şimdi manevra yapacak, şimdi manevra yapacak derken çok az yapabildi. Ne yazık ki pilot atlayamadı. Uçak üç parçaya ayrıldı ve alev aldı. Önümüzde Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele Araçları vardı onlar kazaya müdahale etti. Sonrasında ambulanslar o noktaya gitti."

İlgili konular
Türk heyeti Dubai Airshow'daki uçak kazasına tanıklık etti

