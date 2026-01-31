Dolar
Teknoloji

TikTok'u bırakan kullanıcılar bir Filistinli'nin geliştirdiği UpScrolled'a yöneliyor

Sosyal medya platformu TikTok'u İsrail karşıtı içerikler başta olmak üzere siyasi paylaşımlara getirdiği kısıtlamalar nedeniyle terk eden kullanıcılar, Filistin kökenli Issam Hijazi'nin geliştirdiği UpScrolled isimli uygulamaya yöneliyor.

Dildar Baykan Atalay  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
TikTok'u bırakan kullanıcılar bir Filistinli'nin geliştirdiği UpScrolled'a yöneliyor

Ankara

Popüler sosyal medya platformlarından TikTok, son dönemde siyasi sansürle gündeme gelmesinin ardından kan kaybediyor.

Kullanıcılar TikTok'un özellikle Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı içeriklerin görüntülenme oranlarını kasıtlı olarak düşürdüğünü belirtiyor.

TikTok'un ABD'deki operasyonlarını satın alan Oracle şirketinin ise İsrail yanlısı tutumu bu düşünceyi kuvvetlendiriyor.

TikTok, ABD’nin Minnesota eyaletinde düzenlenen gösterilerde de ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren içerikleri engellemekle suçlandı.

UpScrolled'ın yükselişi

Bu gelişmeler ışığında Filistin kökenli Avustralyalı Hijazi tarafından geliştirilen UpScrolled adlı uygulama yükselişe geçti.

Uygulama kısa sürede Apple App Store'da TikTok'un önüne geçerek, 1 numaraya yerleşti.


