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Rusya Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden 2025'te çıkacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, ülkesinin 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden ayrılacağını açıkladı.

Dmitri Chirciu   | 18.04.2021
Rusya Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden 2025'te çıkacak

Moskova

Rusya Başbakanlığından Rus TASS haber ajansına yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda teknik sorunların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, istasyonun teknik açıdan denetlenmesi ve denetim sonuçlarına göre gerekli kararların alınması gerektiği vurgulandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov da Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımızı dürüstçe bilgilendirmemiz lazım." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Nisan'da yetkililerle yaptığı toplantıda Uluslararası Uzay İstasyonu projesini ele almıştı. Bu toplantıda, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığı belirtilmişti.

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