Teknoloji

Next Sosyal, 1 milyon kullanıcıyı aştı

TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede 1 milyon kullanıcıyı aşarak büyük bir başarı elde etti.

Firdevs Bulut Kartal  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Ankara

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin en sosyal mecrası NSosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı. Türkiye’nin eN hızlı büyüyen, gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda yapılacak paylaşımlar için gerçekleştirilecek çekilişlerle elektrikli bisiklet, PlayStation, GoPro, Monster bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat ve bluetooth kulaklık hediye edileceğini belirtti.

Bayraktar, 4 Temmuz'da platformun beta sürümünün yayınlandığını duyurdu.

T3 Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen platform, temiz ve güvenli bir sosyal medya deneyimi sunarak kullanıcıların ilgisini çekti.

Next Sosyal, "sosyal ağ" kategorisinde son dönemde "mobil mağazalarda" en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Beta sürümünden bu yana hızla büyüyen ve 1 milyon kullanıcıyı geçen Next Sosyal, yerli teknolojilerin sosyal medya sektöründeki potansiyelini de ortaya koydu.

Next Sosyal, kullanıcılara özgürce düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlıyor. Platformun temel işlevi, haber, teknoloji, yaşam tarzı ve güncel olaylar gibi içeriklerin paylaşılması üzerine kurulu bulunuyor.

Yanlış bilgi, küfür, bot hesaplar ve manipülatif algoritmalardan arındırılmış bir yapıya sahip olan Next Sosyal, yapay zeka entegrasyonuyla dikkati çekiyor. T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI, kullanıcıların etiketlediği paylaşımlara hızlı yanıt vererek etkileşimi artırıyor. Ayrıca, platform genç geliştiricilerin ürettiği araçlarla yanlış bilgi tespiti gibi özellikler sunarak daha güvenilir bir deneyim vadediyor.

Next Sosyal'in öncelikle Türkiye'de, ardından kardeş ve dost ülkelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.


