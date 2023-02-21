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Teknoloji

NASA, İsrail'in ilk teleskobunu 2026'da uzaya fırlatacak

İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), 2026'da ilk İsrail uzay teleskobunu dünya yörüngesine fırlatacağını duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci   | 21.02.2023
NASA, İsrail'in ilk teleskobunu 2026'da uzaya fırlatacak

Kudüs

Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, NASA'nın, İsrail'in ilk uzay teleskobu ULTRASAT'ı 2026'nın başlarında dünya yörüngesine fırlatacağı belirtildi.

Teleskopun fırlatılmasının, NASA ile İsrail'in İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında yeni imzalanan ortaklığın bir parçası olduğu aktarılan açıklamada, ULTRASAT'ın, söz konusu bakanlığa bağlı Uzay Ajansı ile enstitünün ana projesi olduğu ifade edildi.

Teleskopun, bilim adamlarının evrendeki nötron yıldız birleşmeleri gibi geçici olayları tespit etme ve analiz etme becerilerinde devrim yaratması beklendiği kaydedilen açıklamada, ULTRASAT'ın eşi benzeri görülmemiş 204 kare derecelik görüş alanının, dünyadaki gözlemevlerine kıyasla bilim adamlarının geçiş kaynaklarını tespit etmek için kullandıkları ekstragalaktik hacimde 100 katlık bir sıçramayı temsil ettiği vurgulandı.

ULTRASAT'ın, dünyadan ölçülemeyen ultraviyole ışığı ölçeceği ve bilim camiasına geçici olaylar hakkında gerçek zamanlı uyarılar sağlayacağı belirtilen açıklamada, görevin başarıyla sonuçlanmasının, küçük uydular kullanarak uzay aracı ve alet başına yaklaşık 90 milyon dolarlık nispeten makul bir maliyetle bilimsel atılımlar gerçekleştirilebileceğini kanıtlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ULTRASAT'ın İsrail'in gelecekteki uzay girişimlerinin önünü açacağı aktarıldı.

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