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NASA Çin'i roket konusunda 'standart sorumluluğunu yerine getirememekle' eleştirdi

NASA Yöneticisi Bill Nelson, Çin'in kontrolden çıkıp Hint Okyanusuna düşen roketine ilişkin, "Çin uzay enkazı konusundaki standart sorumluluğunu yerine getiremiyor." dedi.

Betül Yürük   | 09.05.2021
NASA Çin'i roket konusunda 'standart sorumluluğunu yerine getirememekle' eleştirdi

New York

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), roketi kontrolsüz şekilde Hint Okyanusu'na düşen Çin'e "standart sorumluluğunu yerine getirememe" eleştirinde bulundu.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, Twitter üzerinden "Uzay yolculuğu yapan ülkelerin, dünyaya geri dönen araç kalıntıların insanlara ve mülklere yönelik riskini en aza indirmesi gerek. Çin uzay enkazı konusundaki standart sorumluluğunu yerine getiremiyor." açıklamasında bulundu.

Çin Uzay İstasyonunun çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketi, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düşmüştü.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığını açıklamıştı.

Long March 5B

Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmasının ardından Tianhı modülü, roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

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