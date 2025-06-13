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Dünya

Çin'de Wutip Tayfunu nedeniyle 16 bin 561 kişi tahliye edildi

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda yaklaşan Wutip Tayfunu nedeniyle 16 bin 561 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Emre Aytekin  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Çin'de Wutip Tayfunu nedeniyle 16 bin 561 kişi tahliye edildi

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkan Wutip Tropik Fırtınası şiddetini artırarak 2025'in ilk tayfununa dönüştü.

Çin'in güney kıyılarına yaklaşan tayfun nedeniyle 3. seviye tayfun alarmı ilan edilirken Haynan Adası'nda sel baskını riski bulunan alçak bölgelerde ve nehir havzalarında yaşayan 16 bin 561 kişi tahliye edildi.

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Ada'da etkisi hissedilmeye başlanan tayfun nedeniyle 30 bin 721 balıkçı teknesi kıyıya çekilirken bu araçlarda çalışan 40 binden fazla balıkçı karaya çıkarıldı.

Tayfunun hafta sonunda kuzeye doğru hareket ederek Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi, Guangdong eyaleti ve Ciangşi eyaletinin iç kesimlerine dek şiddetli rüzgar ve yağışa yol açması bekleniyor.

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