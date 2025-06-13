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Dünya

Fransa "Filistin devletini tanımaya" kararlı olduğunu belirtti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun Fransa'nın, Filistin devletini tanımaya kararlı olduğunu söyledi.

Esra Taşkın  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Fransa "Filistin devletini tanımaya" kararlı olduğunu belirtti

Paris

Barrot, başkent Paris'te, Filistinli ve İsrailli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen "İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik" başlıklı konferansa katıldı.

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Konferansta konuşan Barrot, Fransa'nın, Filistin devletini tanıması konusunda "Bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun, Fransa bunu yapmaya kararlı." dedi.

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