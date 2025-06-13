Fransa "Filistin devletini tanımaya" kararlı olduğunu belirtti
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun Fransa'nın, Filistin devletini tanımaya kararlı olduğunu söyledi.
Paris
Barrot, başkent Paris'te, Filistinli ve İsrailli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen "İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik" başlıklı konferansa katıldı.
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Konferansta konuşan Barrot, Fransa'nın, Filistin devletini tanıması konusunda "Bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun, Fransa bunu yapmaya kararlı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.