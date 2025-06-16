Dolar
39.36
Euro
45.64
Altın
3,403.59
ETH/USDT
2,642.10
BTC/USDT
107,687.00
BIST 100
9,350.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.
logo
Dünya

Astana’da yarın yapılacak 2. Çin-Orta Asya Zirvesi’nde “ebedi iyi komşuluk” anlaşması imzalanacak

Kazakistan’ın başkenti Astana’da yarın yapılacak 2. Çin-Orta Asya Zirvesi’nde “ebedi iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği” anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Meiramgul Kussainova  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Astana’da yarın yapılacak 2. Çin-Orta Asya Zirvesi’nde “ebedi iyi komşuluk” anlaşması imzalanacak

Astana

17 Haziran’da 2. Çin-Orta Asya Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Astana’da güvenlik tedbirleri sıkılaştırılırken havalimanında bazı seferlerin saatlerinde değişikliğe gidileceği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zirve kapsamında Astana’ya ulaşan ilk lider Çin Devlet Başkanı Şi Cinping oldu. Şi’yi havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, haftalık basın toplantısında, yarın düzenlenecek 2. Çin-Orta Asya Zirvesi’nin gündemini paylaştı.

Buna göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping katılacak.

Zirvede, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve siyasi diyaloğun genişletilmesinin yanı sıra ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, ulaşım bağlantısının geliştirilmesi, enerji ve sürdürülebilir kalkınma gibi geniş yelpazedeki konular ele alınacak.

Ayrıca liderler zirvede, bölgesel güvenliğin sağlanması başta olmak üzere sınır ötesi zorluklarla mücadelede çabaların birleştirilmesi, kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi konularını da değerlendirecek.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek Çin-Orta Asya Zirvesi çerçevesinde Astana Bildirisi ile bölgenin sürdürülebilir kalkınması için karşılıklı saygı, güven ve ortak sorumluluk temelinde çok yönlü işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik tarafların idaresini pekiştirmeyi amaçlayan “ebedi iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşmasının” da imzalanması planlanıyor.

Çin ile 5 Orta Asya cumhuriyetini bir araya getiren "C+C5" işbirliğinin ilk liderler zirvesi, 2023’te Çin'in ev sahipliğinde tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiden birinin cesedi bulundu
Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki krizlerin menfi etkilerinden ülkemizi inşallah uzakta tutacağız
Baykar ve Leonardo arasındaki ortak girişimin imzaları Paris Havacılık Fuarı'nda atıldı
Malatya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı

Benzer haberler

Astana’da yarın yapılacak 2. Çin-Orta Asya Zirvesi’nde “ebedi iyi komşuluk” anlaşması imzalanacak

Astana’da yarın yapılacak 2. Çin-Orta Asya Zirvesi’nde “ebedi iyi komşuluk” anlaşması imzalanacak

Çin'in İran sınavı ve jeopolitik denge arayışı

Çin ekonomisi, mayısta tarife belirsizliğinin etkisini hissetti

Tayvan, Çinli çip üreticileri Huawei ve SMIC'e ihracat yasağı getirdi

Tayvan, Çinli çip üreticileri Huawei ve SMIC'e ihracat yasağı getirdi

İsrail ve ABD, İran'a askeri destek verdiğini iddia ettikleri Çin'e baskı yapıyor

İsrail ve ABD, İran'a askeri destek verdiğini iddia ettikleri Çin'e baskı yapıyor
Çin'de Wutip Tayfunu nedeniyle 16 bin 561 kişi tahliye edildi

Çin'de Wutip Tayfunu nedeniyle 16 bin 561 kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet