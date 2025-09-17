Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'da Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan programı kapsamında Çüy bölgesinde bulunan Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti.
Bişkek
Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan'a gelen Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Bişkek Uluslararası Manas Havalimanı'nda, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve diğer ilgililer karşıladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Havalimanından Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ne geçen Yılmaz, burada yer alan, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığına karşı isyanını simgeleyen Ürkün Anıtı'na çelenk koydu, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine çiçek bıraktı ve dua etti.
Yılmaz, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından komplekste yer alan eserlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.