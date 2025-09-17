Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'da Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan programı kapsamında Çüy bölgesinde bulunan Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti.

Harun Kutbe  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'da Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Bişkek

Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan'a gelen Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Bişkek Uluslararası Manas Havalimanı'nda, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanından Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ne geçen Yılmaz, burada yer alan, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığına karşı isyanını simgeleyen Ürkün Anıtı'na çelenk koydu, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine çiçek bıraktı ve dua etti.

Yılmaz, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından komplekste yer alan eserlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

