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Teknoloji

Milli güdümlü mermi Atmaca ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle test edildi

Milli Savunma Bakanlığı, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 02.07.2022
Milli güdümlü mermi Atmaca ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle test edildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiği belirtildi.

Karadeniz'de bugün gerçekleştirilen test atışının başarıyla icra edildiğinin bildirildiği paylaşımda, atışa ilişkin görüntüye de yer verildi.

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Milli güdümlü mermi Atmaca ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle test edildi
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