Teknoloji

Meta, Nijerya'daki 32,8 milyon dolarlık cezayı uzlaşmayla çözmek istiyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, Nijerya hükümetinin kestiği 32,8 milyon dolarlık para cezasını uzlaşma yoluyla çözmek üzere görüşmeler yürütüyor.

Adam Abu-bashal  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Meta, Nijerya'daki 32,8 milyon dolarlık cezayı uzlaşmayla çözmek istiyor

Abuja

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmada, Meta ve Nijerya Veri Koruma Komisyonu (NDPC) avukatları, uzlaşma görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Meta'nın avukatı Fred Onwuobia, tarafların taslak uzlaşma şartlarını karşılıklı olarak paylaştığını ifade etti.

NDPC avukatı Adeola Adedipe ise bir sonraki duruşmada ortak bir uzlaşma metninin sunulmasının planlandığını söyledi.

Mahkeme, tarafların uzlaşma metnini sunacağı veya kararın açıklanacağı duruşmayı 31 Ekim 2025'e erteledi.

NDPC, Nijeryalı kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz işlediği, sınır ötesi veri aktarım kurallarını ihlal ettiği ve gerekli uyum değerlendirmesini sunmadığı gerekçesiyle Şubat 2025'te Meta'ya 32,8 milyon dolarlık ceza kesmişti.

Meta ise karara itiraz etmiş ve uzlaşma talebinde bulunmuştu.

