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Teknoloji

Meta, çalışanlarının yüzde 5'ini "düşük performans" gerekçesiyle işten çıkaracak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, personellerinin yüzde 5'inin işine performansa dayalı olarak son vereceği ve işten çıkarılan çalışanların yerine yeni alım yapacağı bildirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Meta, çalışanlarının yüzde 5'ini "düşük performans" gerekçesiyle işten çıkaracak

New York

ABD basınında yer alan haberlere göre, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, bu yılın yoğun geçeceğine işaret ederek, ekiplerde en iyi çalışanların bulunduğundan emin olmak istediğini belirtti.

Performans yönetiminde çıtayı yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri uzaklaştırmaya karar verdiğini ifade eden Zuckerberg, performansa dayalı işten çıkarmalara gideceklerini ve boşalan pozisyonları 2025'te yeniden doldurma niyetinde olduklarını bildirdi.

Zuckerberg, gelecekteki performansları konusunda iyimser olurlarsa beklentileri karşılamayan herkesi işten çıkarmayacaklarına dikkati çekerek, işine son verilen personele "cömert" kıdem tazminatı sağlayacaklarını kaydetti.

İşten çıkarmalardan etkilenenlere 10 Şubat'ta bildirim yapılacağını aktaran Zuckerberg, ABD dışındaki çalışanların daha sonra bilgilendirileceğini belirtti.

ABD basınında yer alan ve bir Meta yöneticisinin paylaşımına dayandırılan haberlere göre, işten çıkarmalardan şirket çalışanlarının yüzde 5'i etkilenecek.

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