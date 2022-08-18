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Teknoloji

Jeomanyetik güneş fırtınaları iletişim sistemlerini olumsuz etkileyebilir

Dünyayı vurması beklenen jeomanyetik güneş fırtınalarının iletişim sistemlerini, radyo ve uydu operasyonlarını etkileme ihtimali bulunuyor.

Abdulkadir Günyol   | 18.08.2022
Jeomanyetik güneş fırtınaları iletişim sistemlerini olumsuz etkileyebilir

İstanbul

Dünyayı vurması beklenen jeomanyetik güneş fırtınalarının, şiddetine bağlı olarak iletişim sistemlerinde sorunlara yol açabileceği bildirildi.

Hava tahmini ve doğa olayları tahminleri sunan ABD kurumu National Oceanic and Atmospheric Administration'ın (NOAA) yayımladığı rapora göre, güneşte yaşanan patlamalar sonucu oluşan fırtınaların bugün veya yarın dünyaya ulaşması bekleniyor.

Rapora göre, söz konusu fırtınaların dünyaya ulaşması sonucu, dünyanın manyetik alanında bazı değişimler yaşanabilecek. Jeomanyetik fırtınaların, dünyaya yakın yörüngedeki ve yüzeydeki altyapıyı etkileyerek iletişim, elektrik şebekesi, navigasyon, radyo ve uydu operasyonlarını olumsuz anlamda etkileme potansiyeli bulunuyor.

En yüksek G3 seviyesinde olması bekleniyor

Jeomanyetik fırtınalar, G5 seviyesi en şiddetli olmak üzere, G1'den G5'e kadar bir aralıkta ölçekleniyor. NOAA'ya göre en şiddetli fırtınanın olması durumunda küresel ölçekte elektrik şebekelerinde büyük sorunlar yaşanabilir. Tahminlere göre, dünyaya vurması beklenen fırtınaların en fazla G3 seviyesine çıkması muhtemel görünürken, bu seviyedeki fırtınanın da uydu sistemlerinde sorunlara neden olması ve enerji şebekelerinde bazı kesintilerine sebep olması bekleniyor.

Uydu ile haberleşme

Uydular, haberleşme, askeri, meteoroloji veya araştırma gibi amaçlarla devletler veya şirketler tarafından geliştirilerek dünyanın yörüngesine gönderilen sistemler. Uydu sistemlerinde en bilinen örneklerden biri olarak Elon Musk'ın SpaceX şirketinin projesi olan Starlink projesi ön plana çıkıyor. Büyük bir uydu ağı üzerinden internet hizmeti sağlama hedefi olan Starlink ile dünyanın alçak yörüngesine yerleştirilen uydular sayesinde dünyanın en ücra noktalarına dahi yüksek hızlı internet hizmeti verilmesi amaçlanıyor. Bu sistemlerde meydana gelebilecek aksaklıklar, internete erişimde sorunlar yaşanmasına neden olabiliyor.

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